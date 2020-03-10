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"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК - источник

10 марта 2020, 09:35  •  177 • В мире
"Бук-М2Э", стоящий на вооружении армии Сирии, сорвал планы турок. Рой из 20 дерзких беспилотников был уничтожен ЗРК, сообщает в Twitter обозреватель Syrian_MC со ссылкой на доклад Минобороны Сирии.
Согласно представленным данным, зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2Э" за время противостояния турецкой армии в Идлибе провёл 25 пусков ракет. При этом были сбиты 20 дронов, ещё два получили повреждения.
Отмечается, что ЗРК допустил три промаха.
Большинство БПЛА - 60 процентов - разбились во враждебных зонах, отмечается в сообщении. В то же время сирийские власти указали, что огонь не вёлся по истребителям Турции, чтобы не осложнять обстановку. В противном случае не исключено, что Анкара потеряла бы и самолёты.
При этом турецкие власти не признали потери ни одного беспилотника и настаивают на том, что турецкие военные сами уничтожили "Бук".
Однако пользователи Сети ранее уже уличали Анкару в представлении фейковых доказательств уничтожения сирийских средств ПВО.
Фото: Twitter/Syrian_MC

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