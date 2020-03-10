"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК - источник

Согласно представленным данным, зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2Э" за время противостояния турецкой армии в Идлибе провёл 25 пусков ракет. При этом были сбиты 20 дронов, ещё два получили повреждения.

Отмечается, что ЗРК допустил три промаха.

Большинство БПЛА - 60 процентов - разбились во враждебных зонах, отмечается в сообщении. В то же время сирийские власти указали, что огонь не вёлся по истребителям Турции, чтобы не осложнять обстановку. В противном случае не исключено, что Анкара потеряла бы и самолёты.

При этом турецкие власти не признали потери ни одного беспилотника и настаивают на том, что турецкие военные сами уничтожили "Бук".

Однако пользователи Сети ранее уже уличали Анкару в представлении фейковых доказательств уничтожения сирийских средств ПВО.

Фото: Twitter/Syrian_MC