"Будут жечь. Будут бить витрины": Путин сделал предупреждение для оппозиции

Тема несанкционированных митингов и реакции на подобные акции была поднята в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". В беседе с журналистом Андреем Ванденко президент России сделал предупреждение для оппозиции.

Глава государства подчеркнул, что "есть правила, которых должны придерживаться все", вне зависимости от того, о сторонниках либо противниках власти идёт речь.

"Есть закон, и его нужно соблюдать, - предупредил Владимир Путин. - Иначе мы дойдём до ситуации, полностью разбалансированной, в стране".

Комментируя ситуацию вокруг несанкционированных акций, российский лидер отметил, что вряд ли в нашей стране кто-то хочет, чтобы на улицах жгли машины. Однако если на подобные протестные незаконные митинги не реагировать, ситуация может дойти и до этой крайности.

"Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины", - продолжил свою мысль президент.

Напомним, летом прошлого года в Москве прошло несколько протестных несанкционированных акций. В результате пострадали стражи порядка. Было возбуждено несколько уголовных дел. Участники провокаций были задержаны и привлечены к ответственности.