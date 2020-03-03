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"Будут жечь. Будут бить витрины": Путин сделал предупреждение для оппозиции
03 марта 2020, 15:35 • 43 • Политика
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных митингов, отметив, что если на это не реагировать, то их участники "будут жечь, будут бить витрины". Глава государства также сделал предупреждение для оппозиции, подчеркнув, что "есть закон, и его нужно соблюдать".
Тема несанкционированных митингов и реакции на подобные акции была поднята в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". В беседе с журналистом Андреем Ванденко президент России сделал предупреждение для оппозиции.
Глава государства подчеркнул, что "есть правила, которых должны придерживаться все", вне зависимости от того, о сторонниках либо противниках власти идёт речь.
"Есть закон, и его нужно соблюдать, - предупредил Владимир Путин. - Иначе мы дойдём до ситуации, полностью разбалансированной, в стране".
Комментируя ситуацию вокруг несанкционированных акций, российский лидер отметил, что вряд ли в нашей стране кто-то хочет, чтобы на улицах жгли машины. Однако если на подобные протестные незаконные митинги не реагировать, ситуация может дойти и до этой крайности.
"Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины", - продолжил свою мысль президент.
Напомним, летом прошлого года в Москве прошло несколько протестных несанкционированных акций. В результате пострадали стражи порядка. Было возбуждено несколько уголовных дел. Участники провокаций были задержаны и привлечены к ответственности.
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