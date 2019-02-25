"Будут заниматься общественной работой": "Газпром" покинули два зама председателя правления - СМИ

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу "Газпрома", компанию покинули сразу два заместителя председателя правления - Александр Медведев и Валерий Голубев. "Будут заниматься общественной работой", - уточнил их ближайшее будущее высокопоставленный источник в "Газпроме", не уточняя информации о преемниках.

СМИ со ссылкой на пресс-службу "Газпрома" сообщают о кадровых перестановках в компании. В частности, уточняется, что свои места покинули сразу два заместителя председателя правления - Александр Медведев и Валерий Голубев. Первый курировал в "Газпроме" внешний рынок, второй - внутренний.

Претензий, как уточнил высокопоставленный источник в компании, у руководства ни к тому, ни к другому не было.

"Они очень заслуженные", - отметил собеседник.

Уже известно, что Медведев посвятит себя работе Международного делового конгресса и ФК "Зенит". О будущем Голубева подробностей не уточняется.

"Будут заниматься общественной работой", - лишь уточнил источник, отметив, что это будет "на пользу стране", в том числе и в спортивной сфере.

Собеседник, как добавляет РБК, не стал называть преемников ушедших зампредов и члена правления.