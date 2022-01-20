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"Будут трагические последствия": Захарова раскрыла украинский план Запада

20 января 2022, 13:15  •  109 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла украинский план Запада. По её словам, "партнёры" Киева готовят масштабные провокации, в том числе и военного характера: "Будут трагические последствия".
Так Захарова прокомментировала вброс о якобы готовящемся нападении России на Украину, который в последние несколько месяцев активно муссируется в США и Европе. Она отметила, что такая скоординированная информационная атака может быть лишь первым шагом.
Целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для безопасности,
- отметила Захарова, выступая на брифинге.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что опасения Москвы уже начали оправдываться. К примеру, Великобритания на протяжении нескольких дней активно перевозит оружие на Украину. Всего было передано около 460 тонн вооружения.
Ранее в России уже заявляли о том, что Запад вместе с ВСУ может попытаться устроить провокацию. Накануне в ДНР заявили, что украинская армия готовит серию терактов на территории республики. Ответственность за них Киев собирается возложить на Москву, которая якобы ищет повод, чтобы ввести войска на Украину. Примечательно, что спецназовцев, которые должны будут осуществить теракты, готовили британские инструкторы.

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