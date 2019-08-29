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"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против спикера Рады
29 августа 2019, 04:54 • 92 • Политика
Уголовное дело возбудили на Украине против спикера Верховной рады Андрея Парубия из-за трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. "Люди Коломойского будут топить не только отставного шоколадного фюрера, но и связанных с ним людей, в числе которых входит и Парубий", - считает военно-политический эксперт Борис Рожин.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с трагедией в Одессе 2 мая 2014 года, когда украинские националисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Перспективы уголовного дела против председателя украинского парламента прокомментировал военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Он считает, что уголовное преследование спикера Верховной рады Украины Парубия было достаточно ожидаемым шагом. За участие в организации госпереворота 2014 года он получил должность председателя украинского парламента и использовал её, в том числе для блокирования любых расследований, связанных с Евромайданом, убийствами в Киеве и сожжением людей в Доме профсоюзов в Одессе, отмечает эксперт. Теперь же он лишился этой защиты.
Также, по словам эксперта, в уголовном деле против Парубия заинтересована администрация президента США. В преддверие президентских выборов 2020 года Дональду Трампу нужно, чтобы на Украине подверглись преследованию люди, связанные с его главным соперником Джо Байденом. Это будет очень полезно с точки зрения предвыборной кампании. И так уж сложилось, что Парубий как раз входит в число этих людей, указывает эксперт.
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