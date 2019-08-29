"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против спикера Рады

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с трагедией в Одессе 2 мая 2014 года, когда украинские националисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Перспективы уголовного дела против председателя украинского парламента прокомментировал военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он считает, что уголовное преследование спикера Верховной рады Украины Парубия было достаточно ожидаемым шагом. За участие в организации госпереворота 2014 года он получил должность председателя украинского парламента и использовал её, в том числе для блокирования любых расследований, связанных с Евромайданом, убийствами в Киеве и сожжением людей в Доме профсоюзов в Одессе, отмечает эксперт. Теперь же он лишился этой защиты.

"В рамках политической вендетты против Порошенко люди Коломойского будут топить не только отставного шоколадного фюрера, но и связанных с ним людей, в число которых входит и Парубий", - пишет Борис Рожин на своей странице в ЖЖ.

Также, по словам эксперта, в уголовном деле против Парубия заинтересована администрация президента США. В преддверие президентских выборов 2020 года Дональду Трампу нужно, чтобы на Украине подверглись преследованию люди, связанные с его главным соперником Джо Байденом. Это будет очень полезно с точки зрения предвыборной кампании. И так уж сложилось, что Парубий как раз входит в число этих людей, указывает эксперт.