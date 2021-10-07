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"Будут точечные удары": Писатель спрогнозировал действия Москвы в случае наступления ВСУ

07 октября 2021, 13:20  •  264 • Политика
Писатель из Луганска Глеб Бобров спрогнозировал действия Москвы в случае наступления ВСУ на ДНР и ЛНР. По его словам, "это будут точечные удары".
По мнению Боброва, в случае наступления украинских боевиков на республики Донбасса Россия не станет оставаться в стороне и вступится за жителей региона.
В беседе с Украина.ру он отметил, что, вероятнее всего, "Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов".
Эксперт уточнил, что на прицеле русской армии окажутся критически важные для украинского наступления объекты управления, инфраструктуры и логистики - это будут штабы, объекты ПВО, железнодорожные и автомобильные мосты, артсклады и базы ГСМ.

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