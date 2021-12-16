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"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ

16 декабря 2021, 05:25  •  183 • Политика
Участник боевых действий в Донбассе, военный эксперт Андрей Марочко рассказал об обстановке, царящей на линии соприкосновения. В случае обострения ситуации вероятно бесчестие офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), убеждён он. "Будут спасать свои шкуры", - произнёс Марочко.
В Донбассе по-прежнему стреляют, мирные жители рассказывают об этом в соцсетях. Пишут они и новых подразделениях ВСУ, прибывающих на линию соприкосновения.
По мнению Андрея Марочко, если случится обострение конфликта, большая часть бойцов ВСУ сдаст и президента Зеленского, и всю украинскую власть.
"Я уверен, что значительная часть будет спасать свои шкуры. Но это будет руководящий состав. Новобранцев будут пускать, как пушечное мясо", - приводят слова военного эксперта "Народные Новости".
Марочко добавил, что с момента, как пост главы Минобороны Украины занял Алексей Резник, ситуация усугубилась. По словам воина Донбасса, новому министру "неведомо понятие чести офицера".
Кроме того, в Донбассе становится всё больше националистических батальонов, которые от принимаемых в Киеве решений не зависят. Они воюют и будут продолжать воевать, потому что за это платят.
"Рядовые украинцы не хотят воевать", - добавил Андрей Марочко.

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