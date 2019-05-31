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"Будут с автоматами ходить по Верховной раде": Цимбалюк заявил об угрозе мира с ополченцами Донбасса
31 мая 2019, 06:54 • 7 • Политика
Украинский журналист Роман Цимбалюк дал собственный провокационный сценарий на случай мирного урегулирования конфликта в Донбассе и заявил об угрозе, которая якобы в этом случае может исходить от ополченцев. "Будут с автоматами ходить по Верховной Раде", - предположил журналист.
Пока новый президент Украины Владимир Зеленский только обещает мир в Донбассе и прекращение войны, а русофобы с разных сторон отчаянно советуют ему не слушать Россию, ВСУ продолжают бить по мирным жителям региона. Только за последние несколько дней стало известно о ранении пожилой женщины и маленькой девочки.
Тем временем в украинских медиа делают собственные "предсказания" о том, что случится, если конфликт удастся урегулировать мирно. Так, украинский журналист Роман Цимбалюк, хорошо известный своими провокационными заявлениями о России, снова отличился.
В эфире радио НВ он предположил, что Донбассом будет управлять наша страна. И именно в таком виде регион попытаются "встроить" в Незалежную. Журналист заявил при этом об угрозе, которая якобы будет исходить в случае заключения мира с ополченцами.
"Представители" Донбасса с автоматами или без будут ходить по Верховной раде, рассказывать "нет Бандере", "нет НАТО", - цитирует Цимбалюка "Обозреватель".
По словам журналиста, Киев в этом случае не сможет никак влиять на политическое пространство.
"Нам будут пытаться встроить Донбасс, которым будет управлять Россия, - отмечает Цимбалюк. - Возможности нам влиять на политическое пространство там не будет".
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