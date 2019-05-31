"Будут с автоматами ходить по Верховной раде": Цимбалюк заявил об угрозе мира с ополченцами Донбасса

Пока новый президент Украины Владимир Зеленский только обещает мир в Донбассе и прекращение войны, а русофобы с разных сторон отчаянно советуют ему не слушать Россию, ВСУ продолжают бить по мирным жителям региона. Только за последние несколько дней стало известно о ранении пожилой женщины и маленькой девочки.

Тем временем в украинских медиа делают собственные "предсказания" о том, что случится, если конфликт удастся урегулировать мирно. Так, украинский журналист Роман Цимбалюк, хорошо известный своими провокационными заявлениями о России, снова отличился.

В эфире радио НВ он предположил, что Донбассом будет управлять наша страна. И именно в таком виде регион попытаются "встроить" в Незалежную. Журналист заявил при этом об угрозе, которая якобы будет исходить в случае заключения мира с ополченцами.

"Представители" Донбасса с автоматами или без будут ходить по Верховной раде, рассказывать "нет Бандере", "нет НАТО", - цитирует Цимбалюка "Обозреватель".

По словам журналиста, Киев в этом случае не сможет никак влиять на политическое пространство.

"Нам будут пытаться встроить Донбасс, которым будет управлять Россия, - отмечает Цимбалюк. - Возможности нам влиять на политическое пространство там не будет".