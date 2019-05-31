Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
639 тысяч за 17 минут: Мэр Анапы "спас" бюджет города от концерта Воло...
"Роскосмос" уличил США в недобросовестной конкуренции
"Силовые игры Путина": США заявили об "устрашающих маневрах"...
Рyccкий aтoм самый aтoмный!
Главная / Политика

"Будут с автоматами ходить по Верховной раде": Цимбалюк заявил об угрозе мира с ополченцами Донбасса

31 мая 2019, 06:54  •  7 • Политика
Украинский журналист Роман Цимбалюк дал собственный провокационный сценарий на случай мирного урегулирования конфликта в Донбассе и заявил об угрозе, которая якобы в этом случае может исходить от ополченцев. "Будут с автоматами ходить по Верховной Раде", - предположил журналист.
Пока новый президент Украины Владимир Зеленский только обещает мир в Донбассе и прекращение войны, а русофобы с разных сторон отчаянно советуют ему не слушать Россию, ВСУ продолжают бить по мирным жителям региона. Только за последние несколько дней стало известно о ранении пожилой женщины и маленькой девочки.
Тем временем в украинских медиа делают собственные "предсказания" о том, что случится, если конфликт удастся урегулировать мирно. Так, украинский журналист Роман Цимбалюк, хорошо известный своими провокационными заявлениями о России, снова отличился.
В эфире радио НВ он предположил, что Донбассом будет управлять наша страна. И именно в таком виде регион попытаются "встроить" в Незалежную. Журналист заявил при этом об угрозе, которая якобы будет исходить в случае заключения мира с ополченцами.
"Представители" Донбасса с автоматами или без будут ходить по Верховной раде, рассказывать "нет Бандере", "нет НАТО", - цитирует Цимбалюка "Обозреватель".
По словам журналиста, Киев в этом случае не сможет никак влиять на политическое пространство.
"Нам будут пытаться встроить Донбасс, которым будет управлять Россия, - отмечает Цимбалюк. - Возможности нам влиять на политическое пространство там не будет".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
31 мая 2019, 04:54
Косачев: действия Зеленского подтверждают, что он не имел проработанной программы
31 мая 2019, 03:39
"Или ошибка, или подстава": Депутат Гаврилов о коллеге-коммунистке, признавшейся в нелюбви к России
30 мая 2019, 14:39
"Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб" - Шотландия повторит попытку стать независимой
30 мая 2019, 17:54
Не хватило смелости? В США запретили запуск спутников российскими кораблями, но не обмолвились об астронавтах
31 мая 2019, 03:39
Искусство интеллекта: президент призвал ускорить развитие «цифры»
30 мая 2019, 21:09
Связанные одной сетью: Россию и Узбекистан объединит энергетика
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 20:39
«Решение нелегитимно»: в России ответили на требования Международного трибунала по украинским морякам
28 мая 2019, 00:54
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
28 мая 2019, 20:24
Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.