"Будут рассказывать, как США спасли мир от Германии и СССР": Шафран о демарше Эстонии

Парламент Эстонии принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и осудил Россию за несогласие с этим утверждением. Новость прокомментировала журналистка Анна Шафран.

Что и требовалось доказать. Говорили же: пройдёт совсем немного времени, и нам будут рассказывать, как доблестные американцы освободили мир от злодеев. От гитлеровской Германии и СССР, - написала она в своём Telegram-канале.

На провокацию эстонских парламентариев также отреагировал посол России в Эстонии Александр Петров. Он назвал резолюцию кощунством и недружественным актом в отношении Москвы.

Такие действия достойны сожаления и решительного осуждения, - подчеркнул он.

Напомним, что в качестве повода для обвинений СССР в развязывании Второй мировой войны используется пакт Молотова - Риббентропа. При этом Запад предпочитает не вспоминать о том, как до этого позволил Гитлеру устроить раздел Чехословакии, а также завоевать другие страны Европы. Кроме того, есть документальные свидетельства того, что европейские политики поддерживали антисемитские взгляды главы нацистской Германии.