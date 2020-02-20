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"Будут рассказывать, как США спасли мир от Германии и СССР": Шафран о демарше Эстонии

20 февраля 2020, 04:09  •  61 • Политика
Эстонский парламент обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. "Говорили же: пройдёт совсем немного времени, и нам будут рассказывать, как доблестные американцы освободили мир от злодеев. От гитлеровской Германии и СССР", - отмечает Анна Шафран.
Парламент Эстонии принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и осудил Россию за несогласие с этим утверждением. Новость прокомментировала журналистка Анна Шафран.
Что и требовалось доказать. Говорили же: пройдёт совсем немного времени, и нам будут рассказывать, как доблестные американцы освободили мир от злодеев. От гитлеровской Германии и СССР, - написала она в своём Telegram-канале.
На провокацию эстонских парламентариев также отреагировал посол России в Эстонии Александр Петров. Он назвал резолюцию кощунством и недружественным актом в отношении Москвы.
Такие действия достойны сожаления и решительного осуждения, - подчеркнул он.
Напомним, что в качестве повода для обвинений СССР в развязывании Второй мировой войны используется пакт Молотова - Риббентропа. При этом Запад предпочитает не вспоминать о том, как до этого позволил Гитлеру устроить раздел Чехословакии, а также завоевать другие страны Европы. Кроме того, есть документальные свидетельства того, что европейские политики поддерживали антисемитские взгляды главы нацистской Германии.

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