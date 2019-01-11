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"Будут пробовать на зуб": Лукашенко мотивировал белорусов перетерпеть два года

11 января 2019, 21:09  •  90 • В мире
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что период 2019-2020 годов будет непростым для народа. По его словам, в эти годы "нас будут очень сильно "пробовать на зуб". Политик мотивировал своих граждан перетерпеть это непростое время и доказать, что они достойны "той независимости, о которой мы всегда и везде говорим".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию в ближайшие годы будут "пробовать на зуб". Во время приёма в канун старого Нового года политик отметил, что белорусам надо быть готовыми ответить на это давление извне.
Как пояснил Лукашенко, непростым будет период 2019-2020 годов. Отметим, что в 2020 году в республике планируются президентские и парламентские выборы.
"Смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым", - предупредил Лукашенко и призвал граждан показать, что они достойны "той независимости, о которой мы всегда и везде говорим".
"Я абсолютно убеждён, что мы найдём достойный ответ... Потому год будет непростым, но очень интересным, как кто-то из журналистов недавно сказал", - добавил он, передаёт "Sputnik Беларусь".
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять своего единственного союзника на западном направлении. По его словам, нечто подобное может произойти, если Минск и Москва не смогут достигнуть компромисса по поводу компенсации в связи с налоговым манёвром.

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