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"Будут проблемы, но...": У Дегтярёва есть один шанс выиграть в Хабаровске
21 июля 2020, 01:00 • 88 • Политика
Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен член партии ЛДПР Михаил Дегтярёв. По мнению политолога Натальи Елисеевой, у нового главы региона есть возможность завоевать доверие Хабаровска. Безусловно, всё зависит от того, как поведёт себя чиновник. Будут проблемы, но… позитива можно добиться, убеждена эксперт.
Новым главой Хабаровского края после отставки Сергея Фургала был назначен Михаил Дегтярёв. Это решение стало известно в понедельник, 20 июля. В беседе с главой государства Михаил Дегтярёв отметил, что в течение месяца проанализирует ситуацию в регионе. Напомним, ранее Хабаровский край возглавлял Сергей Фургал. Сегодня он под арестом по обвинению в заказном убийстве.
Есть ли у выходца ЛДПР шансы успокоить негодующих из-за ареста Фургала хабаровчан? По мнению политолога Натальи Елисеевой, да, шансы есть, важно, как поведёт себя политик в первые же дни.
В эфире программы "Царьград. Главное" она объяснила, что сейчас к Дегтярёву, несмотря на то, что он из ЛДПР, как и его предшественник, местные будут присматриваться. Не исключено, что люди будут вздыхать: "Опять Москва прислала своего ставленника".
"Здесь вопрос в том, как Дегтярёв себя поведет. Если он не испугается, не запрётся в кабинете в первый месяц, а сразу выйдет к людям, сразу будет с ними общаться, то, естественно, это люди оценят. Они увидят, что человек действительно приехал работать, и более того - он не боится работы", - пояснила она.
По сути, пояснила Елисеева, у Дегтярёва есть месяц, чтобы показать себя.
"Дегтярёву дан месяц, чтобы посмотреть, как он себя поведёт, потому что за этот месяц можно будет сделать ряд выводов о том, как он впоследствии будет работать в регионе и вообще готов ли он работать. Потому что, к сожалению, особенность выходцев из ЛДПР в том, что им больше свойственна кабинетная работа, они не всегда способны работать с людьми в регионах, общаться напрямую, настраивать коммуникацию с жителями", - указала собеседница Царьграда.
При этом первоначально консенсус между властью и народом найден - был назначен выходец из ЛДПР. И хабаровчане действительно смогут принять Дегтярёва за своего, но важно то, как политик себя проявит.
И даже если в общении с народом он будет допускать ошибки, то ему простят, оценят его смелость, убеждена Елисеева. Важно, чтобы люди почувствовали, что их готовы слушать и слышать, и если у Дегтярёва получится выстроить коммуникацию с гражданами, то, безусловно, результаты будут конструктивными.
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