"Будут проблемы, но...": У Дегтярёва есть один шанс выиграть в Хабаровске

Новым главой Хабаровского края после отставки Сергея Фургала был назначен Михаил Дегтярёв. Это решение стало известно в понедельник, 20 июля. В беседе с главой государства Михаил Дегтярёв отметил, что в течение месяца проанализирует ситуацию в регионе. Напомним, ранее Хабаровский край возглавлял Сергей Фургал. Сегодня он под арестом по обвинению в заказном убийстве.

Есть ли у выходца ЛДПР шансы успокоить негодующих из-за ареста Фургала хабаровчан? По мнению политолога Натальи Елисеевой, да, шансы есть, важно, как поведёт себя политик в первые же дни.

В эфире программы "Царьград. Главное" она объяснила, что сейчас к Дегтярёву, несмотря на то, что он из ЛДПР, как и его предшественник, местные будут присматриваться. Не исключено, что люди будут вздыхать: "Опять Москва прислала своего ставленника".

"Здесь вопрос в том, как Дегтярёв себя поведет. Если он не испугается, не запрётся в кабинете в первый месяц, а сразу выйдет к людям, сразу будет с ними общаться, то, естественно, это люди оценят. Они увидят, что человек действительно приехал работать, и более того - он не боится работы", - пояснила она.

По сути, пояснила Елисеева, у Дегтярёва есть месяц, чтобы показать себя.

"Дегтярёву дан месяц, чтобы посмотреть, как он себя поведёт, потому что за этот месяц можно будет сделать ряд выводов о том, как он впоследствии будет работать в регионе и вообще готов ли он работать. Потому что, к сожалению, особенность выходцев из ЛДПР в том, что им больше свойственна кабинетная работа, они не всегда способны работать с людьми в регионах, общаться напрямую, настраивать коммуникацию с жителями", - указала собеседница Царьграда.

При этом первоначально консенсус между властью и народом найден - был назначен выходец из ЛДПР. И хабаровчане действительно смогут принять Дегтярёва за своего, но важно то, как политик себя проявит.

И даже если в общении с народом он будет допускать ошибки, то ему простят, оценят его смелость, убеждена Елисеева. Важно, чтобы люди почувствовали, что их готовы слушать и слышать, и если у Дегтярёва получится выстроить коммуникацию с гражданами, то, безусловно, результаты будут конструктивными.