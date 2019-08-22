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"Будут показывать игры и говорить, что они - зло": IT-эксперт о подводных камнях уроков по Minecraft

22 августа 2019, 23:24  •  26 • Политика
В школьную программу предложили ввести уроки по компьютерным играм Dota 2 и Minecraft. Польза данного предложения целиком зависит от его реализации и учителей, считает IT-эксперт Станислав Жураковский.
Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм Dota 2, World of Tanks, Minecraft и другим. Данную инициативу для Царьграда прокомментировал IT-эксперт Станислав Жураковский.
По его словам, польза от данного предложения целиком и полностью зависит от его конкретной реализации. Прежде всего нужны учителя, которые бы умели преподавать правильно современную информатику, считает эксперт.
"Если это будут совдеповские пары и зашоренные преподаватели, которые будут одной рукой показывать сабжи (игры), а другой рукой рассказывать, что игры - зло, то тогда получится, что кроме смеха у детей они вызывать ничего не будут", - сказал Станислав Жураковский в интервью Царьграду.
Что касается самих игр и людей, которые зарабатывают, играя в них в интернете, то тут тоже не всё так просто. По словам эксперта, такие люди по факту являются своеобразными шоуменами. Люди смотрят их стримы не потому, что поиграть в игру не могут, а потому, что им интересно следить за реакцией стримеров на ту или иную игру.
"Тут ничего плохого нет. Это просто кусок человеческой природы, любовь к наблюдениям, из-за которого мы, кстати, и выжили и стали самым сильным видом на планете", - пояснил Станислав Жураковский.

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