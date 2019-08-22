|
"Будут показывать игры и говорить, что они - зло": IT-эксперт о подводных камнях уроков по Minecraft
22 августа 2019, 23:24 • 26 • Политика
В школьную программу предложили ввести уроки по компьютерным играм Dota 2 и Minecraft. Польза данного предложения целиком зависит от его реализации и учителей, считает IT-эксперт Станислав Жураковский.
Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм Dota 2, World of Tanks, Minecraft и другим. Данную инициативу для Царьграда прокомментировал IT-эксперт Станислав Жураковский.
По его словам, польза от данного предложения целиком и полностью зависит от его конкретной реализации. Прежде всего нужны учителя, которые бы умели преподавать правильно современную информатику, считает эксперт.
Что касается самих игр и людей, которые зарабатывают, играя в них в интернете, то тут тоже не всё так просто. По словам эксперта, такие люди по факту являются своеобразными шоуменами. Люди смотрят их стримы не потому, что поиграть в игру не могут, а потому, что им интересно следить за реакцией стримеров на ту или иную игру.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2019, 13:09
|
22 августа 2019, 00:39
|
18 августа 2019, 15:24
|
18 августа 2019, 13:39
|
18 августа 2019, 15:24
|
19 августа 2019, 07:39
|
21 августа 2019, 01:54