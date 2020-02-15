"Будут первыми мишенями" России: Сенатор Джабаров сделал предупреждение воинствующим европейцам

Ранее в Литве в очередной раз попытались напугать Москву воинствующей риторикой. На этот раз отличился президент этой прибалтийской республики Гитанас Науседа, объявив о помощи США и НАТО в "сдерживании" России. Он заявил, что, мол, размещение войск альянса в Прибалтике, и на территории Литвы в том числе, является "сильным сдерживающим фактором для России".

Своё мнение по этому поводу высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что подобные слова из уст главы государства "немножко смешно слышать", и указал, что на республику никто и не собирался нападать. "Иначе никто не дал бы ей в 1991 году независимость", - заметил эксперт.

Удивился сенатор и другому моменту: "Я не очень представляю, какими силами Литва, в случае чего, может сдерживать Россию". По мнению Джабарова, речь снова идёт "о расчёте на "старшего брата" в лице НАТО".

Для воинствующих европейцев сенатор сделал недвусмысленное предупреждение, отметив, что заявления, подобные тому, что озвучил Науседа, показывают непонимание "масштаба той угрозы, которую они сами на себя могут навлечь".

"В случае любого, не дай Бог, конфликта с Россией они будут первыми мишенями возможного ответного удара", - предупредил сенатор.

Эксперт в беседе с RT объяснил, что подобный исход возможен, если на территории этих стран "будут размещаться войска НАТО или ракетные установки и аэродромы". Само заявление он расценил как "попытку сформировать врага".

"Без этого сама идея существования НАТО становится непонятной и иллюзорной. Им нужно, чтобы у них был враг. Литовцы и отрабатывают этот заказ", - уверен сенатор.