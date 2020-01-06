"Будут мёртвые американцы". Как Трамп принял решение убить иранского генерала, и какой будет месть Тегерана

Эксперты и журналисты продолжают обсуждать убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США. Так, агентство Bloomberg настаивает, что президент США Дональд Трамп принял решение об атаке ещё в конце декабря. А экс-глава ЦРУ Майкл Морелл даёт свой прогноз о том, какой будет месть Ирана после произошедшего.

Атаку начали готовить после гибели американского контрактника?

Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что в конце декабря на американскую базу в Ираке было совершено нападение. В результате погиб один американский контрактник. А Трамп заявил, что теперь должна начаться подготовка к авиаудару.

Разработкой удара занимались несколько человек: консультант по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Другие сотрудники Белого дома ничего не знали, настаивает источник, добавляя, что обсуждения велись по защищённым каналам.

Американские военные наладили слежку за Сулеймани, то есть, по версии источника, было ясно, что жертвой должен стать именно он. Когда разведка донесла, что генерал находится в аэропорту Багдада, Трамп отдал приказ ударить. В то же время ещё два источника агентства говорят, что Белый дом точно знал время прилёта Сулеймани в Багдаде и отслеживал его маршрут.

Как будет мстить Иран: версия экс-главы ЦРУ

Бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл считает, что ответ на атаку обязательно последует. Иран, по версии Морелла, уничтожит должностное лицо США высокого ранга. В эфире телекомпании CBS спикер предпочёл нарастить тревогу среди простых американцев.

"Во-первых, вследствие произошедшего будут мёртвые американцы, мёртвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники".

При этом, по версии Морелла, Иран будет планировать "террористическую вылазку". Мол, тогда и погибнет лицо "высшего ранга". Ясно, что никаких подтверждений информации нет, а сказанное - лишь версия экс-главы ЦРУ.

Ответ Ирана - месть

Иран не станет отказываться от мести за смерть генерала Касема Сулеймани. С официальным заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Спикер расставил точки над "i", подчеркнув:

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия".

Новой главой военной агрессии США в отношении Ирана стал удар, совершённый прошлой ночью, заявил Маджид Тахт-Раванчи в интервью CNN. Ответ на агрессию Вашингтона, безусловно, последует - "Иран не закроет на это глаза". И, более того, в ближайшее время США придётся находиться в неведении касаемо сроков ответа и предпринимаемых мер.

"Иран ответит так, как посчитает нужным. - сказал дипломат. - Время и место такого ответа будет определять Иран".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что генерал Сулеймани представлял угрозу американцам. Журналисты CNN поинтересовались позицией Ирана по этому вопросу. Маджид Тахт-Раванчи напомнил, что подобные заявления об угрозе совершенно бездоказательны. Кроме того, посол открыто заявил, что не верит словам президента США Дональда Трампа, который оправдал убийство генерала Сулеймани желанием предотвратить войну с Ираном. Договариваться с Вашингтоном в подобных условиях Иран не намерен, дал понять спикер.

Позиция России

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России, Сергей Лавров и Майк Помпео провели телефонную беседу, в ходе которой стороны оценили международную обстановку, сложившуюся после этого убийства.

По мнению главы МИД России, целенаправленная ликвидация одним государством-членом ООН официального лица другого государства-члена ООН на территории третьего суверенного государства "грубо нарушает основы международного права". И этот инцидент заслуживает резкого осуждения, уверен Лавров.

По словам российского министра, убийство иранского генерала тяжело скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Лавров уверен в том, что конфликт в регионе разгорится с ещё большей силой.

"Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", - говорится в сообщении ведомства.

Мнение эксперта

"Америка ещё не раз вздрогнет от той мести, которую ей пообещал лидер Ирана", - уверен военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. По его словам, Тегеран слов на ветер не бросает.

"Америка потеряла берега. Она уже давно считает себя самой сильной, а значит, может вести себя в любой точке мира, как ей захочется. Это страна, которая трындит на каждом углу о соблюдении международных правил, а сама ведёт себя совершенно по-бандитски. Америку давно не били. Ну я думаю, что скоро американский народ убедится, какой страшный шаг сделал Трамп, отдав приказ на уничтожение Сулеймани", - продолжил Баранец.

Военный обозреватель предположил, что убийство Сулеймани может повлечь за собой крупномасштабную войну на Ближнем Востоке. Даже удары, которые иранские военные могут нанести по американским базам, расположенным в регионе, - это "ещё не та месть, которую задумал Иран".

"Так что я совершенно не удивлюсь, если когда-нибудь в ближайшее время в Америке взорвётся ещё одна крупная башня или упадут несколько самолётов. И мы поймём, мы догадаемся, кто начал эту бойню, и кто за неё теперь должен расплачиваться", - констатировал собеседник Царьграда.