"Будут мерить черепа?": Путин сравнил Украину с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин сравнил Украину с нацистской Германией, комментируя предложенный Зеленским закон о коренных жителях. "Будут мерить черепа?" - поинтересовался глава государства.

По словам Путина, введение понятия коренного жителя автоматически делит граждан на людей первого и второго сорта. Президент России напомнил, что когда-то подобную политику проводило руководство нацистской Германии, которое сделало немцев привилегированным классом.

При этом Путин отметил, что сам Зеленский является по национальности евреем. То есть он тоже не попадает в категорию людей "первого сорта".

У них сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить черепа циркулем и определять, как там, настоящего и ненастоящего арийца? А здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего? - задался вопросом глава государства, выступая в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, что инициатором законопроекта о коренных народах является президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагает выделить народы, которые являются коренными, и наделить их особыми правами в сфере образования, культуры, экономики и языка. Примечательно, что в список коренных народов попали крымские татары, права которых Киев усиленно защищает с 2014 года, но не попали русские.