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"Будут ловить Дональда на выходе": В Twitter объяснили, почему у Зеленского отобрали слово на Генассамблее ООН

24 сентября 2019, 17:54  •  129 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, оказался не включен в список лидеров стран, которым дадут право голоса на заседаниях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Twitter предположили, что теперь Зеленскому вновь не удастся встретиться с президентом США Дональдом Трампом, из-за чего придется ловить американского лидера "на выходе".
Ситуацию иронично прокомментировала в своем Twitter журналист Юлия Витязева. По ее словам, Зеленского, как и Порошенко, не включили в график выступлений лидеров стран на Генассамблее ООН.
"Будет Вова вместе с Гретой ловить Дональда Джоковича на выходе из "тайной комнаты", как завещала Юлия Владимировна", - пошутила журналист.
В комментариях продолжили тему. "Что поделаешь, традиции", -написал @FWYoYclrQpMcEGV.
"Он же должен быль выступать,даже тему доклада озвучивали "Цели устойчивого развития".Организаторы забыли,или сочли мнение Украины по данному вопросу несущественным?", - напомнила @tonks2008.
"Поэтому Путин туда уже второй год не едет. Лавров поедет в этом цирке отдуваться", - замечает @alkrat78.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время. По ожиданиям лидера, его встреча с Дональдом Трампом будет сложной, предметной. И речь на ней будет идти о конкретных вопросах. Также Зеленский ожидает, что его встреча с американским коллегой будет "мощной".

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