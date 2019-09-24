"Будут ловить Дональда на выходе": В Twitter объяснили, почему у Зеленского отобрали слово на Генассамблее ООН

Ситуацию иронично прокомментировала в своем Twitter журналист Юлия Витязева. По ее словам, Зеленского, как и Порошенко, не включили в график выступлений лидеров стран на Генассамблее ООН.

"Будет Вова вместе с Гретой ловить Дональда Джоковича на выходе из "тайной комнаты", как завещала Юлия Владимировна", - пошутила журналист.

В комментариях продолжили тему. "Что поделаешь, традиции", -написал @FWYoYclrQpMcEGV.

"Он же должен быль выступать,даже тему доклада озвучивали "Цели устойчивого развития".Организаторы забыли,или сочли мнение Украины по данному вопросу несущественным?", - напомнила @tonks2008.

"Поэтому Путин туда уже второй год не едет. Лавров поедет в этом цирке отдуваться", - замечает @alkrat78.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшее время. По ожиданиям лидера, его встреча с Дональдом Трампом будет сложной, предметной. И речь на ней будет идти о конкретных вопросах. Также Зеленский ожидает, что его встреча с американским коллегой будет "мощной".