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"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь

25 декабря 2020, 09:30  •  473 • Политика
После инаугурации Майи Санду государственным языком Молдавии стал румынский. Об этом сообщается на сайте президента республики. В Сетях информация вызвала оторопь, ведь согласно Конституции страны государственным языком является молдавский. Наблюдатели полагают, что теперь Модавию будут "ломать через колено", лишь бы она окончательно интегрировалась в ЕС.
После инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственным языком был объявлен румынский. При этом в Конституции страны до сих пор записано, что государственным языком страны является молдавский.
Столь грубое и резкое нарушение Конституции вызвало оторопь у пользователей в Twitter. Многие раскритиковали действия Санду, а некоторые принялись зло подкалывать нового президента.
"Ради этого румынка выдвигалась в президенты Молдавии", - написал @kinzamurza.
"А чего сразу на язык её господ не поменяли? На английский? Валюту ещё на доллары не сменили?" - злобно поинтересовался @m9TpWl0x8klWTT1.
"Вот и до Молдовы очередь дошла. Будут ломать через колено", - предупредил @Bulia25188191.
В 2013 году Конституционный суд Молдавии объявил государственным языком в республике румынский, хотя в Конституции страны сказано, что государственным является молдавский язык. Предыдущий молдавский лидер Игорь Додон придерживался мнения, что государственным языком в Молдавии является молдавский.

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