"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь

После инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственным языком был объявлен румынский. При этом в Конституции страны до сих пор записано, что государственным языком страны является молдавский.

Столь грубое и резкое нарушение Конституции вызвало оторопь у пользователей в Twitter. Многие раскритиковали действия Санду, а некоторые принялись зло подкалывать нового президента.

"Ради этого румынка выдвигалась в президенты Молдавии", - написал @kinzamurza.

"А чего сразу на язык её господ не поменяли? На английский? Валюту ещё на доллары не сменили?" - злобно поинтересовался @m9TpWl0x8klWTT1.

"Вот и до Молдовы очередь дошла. Будут ломать через колено", - предупредил @Bulia25188191.

В 2013 году Конституционный суд Молдавии объявил государственным языком в республике румынский, хотя в Конституции страны сказано, что государственным является молдавский язык. Предыдущий молдавский лидер Игорь Додон придерживался мнения, что государственным языком в Молдавии является молдавский.