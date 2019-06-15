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"Будут инвестиции": Зеленский второй раз приехал с обещаниями в Донбасс
15 июня 2019, 20:39 • 28 • В мире
Президент Незалежной Владимир Зеленский провел встречу с предпринимателями в Мариуполе. Он заверил, что инвестиции в регион будут, сейчас этот вопрос прорабатывается.
Зеленский второй раз за время своего недолгого президентства посетил с рабочей поездкой Донбасс. Он встретился с предпринимателями в Мариуполе и рассказал о планах, сообщает пресс-служба администрации украинского лидера.
По словам Зеленского, инвестиции в инфраструктуру региона будут. Причем, по словам политика, денег стоит ждать уже в ближайшее время.
"В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со всеми иностранными инвесторами", - сказал он предпринимателям на площадке мультимедийного центра Spalah.
Примечательно, что ранее Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе мирным способом, однако после его отъезда ВСУ продолжили обстреливать ДНР и ЛНР.
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