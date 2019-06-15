"Будут инвестиции": Зеленский второй раз приехал с обещаниями в Донбасс

Зеленский второй раз за время своего недолгого президентства посетил с рабочей поездкой Донбасс. Он встретился с предпринимателями в Мариуполе и рассказал о планах, сообщает пресс-служба администрации украинского лидера.

По словам Зеленского, инвестиции в инфраструктуру региона будут. Причем, по словам политика, денег стоит ждать уже в ближайшее время.

"В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со всеми иностранными инвесторами", - сказал он предпринимателям на площадке мультимедийного центра Spalah.

Примечательно, что ранее Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе мирным способом, однако после его отъезда ВСУ продолжили обстреливать ДНР и ЛНР.