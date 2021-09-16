"Будущего у государства нет": Политолог разбил мечты Киева стать вторым Израилем

Политолог Ростислав Ищенко разбил мечты Киева стать вторым Израилем. По его словам, об Украине можно теперь говорить только в прошедшем времени, потому как "будущего у государства нет".

Так Ищенко прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что страна хочет стать "гибким военным государством" вроде Израиля. Политолог считает, что продавшаяся Западу Украина уже давно потеряла возможность решать что-либо самостоятельно, пишет портал "Народные новости".

Украинское государство не является проблемой прикладной политики. Это скорее проблемы изучения исторической науки. Будущего у государства просто нет,

- отметил Ищенко.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил о желании разместить в стране систему ПВО "Железный купол", которая сегодня используется в Израиле и хорошо себя зарекомендовала после палестинских обстрелов. Эксперты же отмечают, что Украине эта система не нужна. Ведь обстреливают гражданские объекты сами украинцы, а не армии Донбасса. Кроме того, обслуживание и эксплутация этой системы Украине будут явно не по карману.