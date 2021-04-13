"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом

Житель Луганска поставил журналиста в тупик простым вопросом, дозвонившись в эфир украинского ТВ: "Будьте так любезны, скажите, вы были здесь в 2014 году?".

Житель Луганска смог дозвониться в эфир телеканала "Наш" и поговорить с телеведущим о ситуации в Донбассе. Он заявил, что после семи с лишним лет бомбёжек он не хочет иметь с Украиной ничего общего.

Тогда журналист, который открыто отстаивал официальную позицию Киева, заявил, что украинские солдаты идут в Донбасс не для того, чтобы воевать с местными жителями, а для того, чтобы "защитить" их от "захватчиков". Под "захватчиками" телеведущий, вероятно, подразумевал Россию, о "войне" с которой Киев не перестаёт говорить все последние семь лет, пишет Nation News.

Примечательно, что недавно украинское командование заявило об угрозе "вторжения русских войск" на Украину, опровергнув тем самым прежние заявления о якобы присутствии этих самых войск в Донбассе.

Житель ЛНР в ответ поинтересовался, видел ли сам украинский журналист хоть одного русского солдата в Донбассе?