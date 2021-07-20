"Будьте посерьезнее, господин Уилл": Американцы разуверились в своей цивилизованности

Американский публицист, обладатель Пулицеровской премии Джордж Уилл выпустил статью с претенциозным заголовком "Цивилизованные страны наконец-то объединяют усилия в сдерживании Китая и России". Читатели буквально уничтожили доводы известного журналиста.

Материал Уилла вышел в газете Washington Post. Суть большой статьи сводится к тому, что британский эсминец Defender, нарушивший границы России, был абсолютно прав. Публицист призывал западные страны объединяться и продолжать в том же духе.

Один из первых комментаторов отметил, что ему показалось смешным настолько серьезно использование Уиллом термина «цивилизованные страны». По его словам, автор использовал это выражение без тени иронии. Другие комментаторы подхватили зачин и отметили, что статья выдержана в духе колониального мышления XIX века.

Следующие комментарии были более конкретными. В частности, один из читателей газеты отметил, что ин Россия, ни Китай не захватывали Афганистан и Ирак, не колонизировали Гуам, Пуэрто-Рико, земли индейце и так далее. И уж тем более Россия и Китай не виноваты в том, что в США сидит 20% заключенных всего мира.

"Кто написал этот идиотский заголовок? Россия и красный Китай, может быть, и не самые приятные игроки на международной сцене, но они тоже «цивилизованные» страны", - заявил комментатор под ником Senex Flevit.

Отметим, что многие комментарии были адресованы непосредственно автору статьи.

"Будьте посерьезнее, господин Уилл", - заявил Blackmamba1.

"Джордж! И Китай, и Россия — это высокоцивилизованные страны!", - напомним Lason Lang.

"Мистер Уилл, будьте осторожнее с тем, чтобы не проецировать вашу заявку на собственную цивилизованность на весь народ", - отметил Rockmebaby.