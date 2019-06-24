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"Будьте осторожны и не допускайте ошибок": Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к народу

24 июня 2019, 02:54  •  82 • В мире
Ситуация, сложившаяся в эти дни в Грузии, обеспокоила и Грузинскую Православную Церковь. "Будьте осторожны и не допускайте ошибок", - с таким наставлением обратился к пастве Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Во время воскресной проповеди Католикос коснулся проблемы волнений, охвативших столицу Грузии.
"Мы живем в очень сложное время, вокруг нас происходят плохие события, поэтому хочу обратиться к вам с просьбой - проявляйте осторожность и не допускайте ошибок. Надеюсь, Господь даст нам мир и Божью благодать. Вы знаете, что Богородица покровительствует Грузии, особенно защищает Грузию", - сказал Илия II.
Напомним, протестные антироссийские акции несколько дней не стихают в Грузии. Инициатором митингов стала грузинская оппозиция, а "спусковым крючком" для беспорядков послужил скандал, устроенный оппозиционными партиями во время работы утренней сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).
В результате Россия с 8 июля временно приостанавливает авиасообщение с Грузией, ряд авиаперевозчиков уже сообщили о готовности прекратить продажи по данному направлению. Помимо этого, правительству России поручено оказать поддержку русским туристам, находящимся в Грузии, по возвращению на родину из-за приостановки авиасообщения.

Заранее подготовленный протест

Между тем, протестующие в Грузии не собираются успокаиваться. В воскресенье, в восемь часов вечера, у здания парламента в центре Тбилиси началась очередная акция оппозиции. Правда, по сравнению с предыдущими днями, митингующих заметно меньше, за происходящим продолжает наблюдать полиция.
Многие наблюдатели отметили, что якобы в стихийно возникших беспорядках принимали участие сотни людей с заранее заготовленными плакатами и лозунгами, а также государственными флагами США и Украины. Это наводит на очень прозрачную и очевидную мысль, что акции планировались давно, для них просто нужен был повод.
Вероятно, не случайно за три дня до открытия Межпарламентской ассамблеи Православия грузинскую столицу посетил старший директор центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер. В бытность Байдена вице-президентом США господин Карпентер служил при нём советником по внешней политике. Был он при демократах также заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.

Кому это выгодно?

Инициаторами скандала на Межпарламентской ассамблее стали депутаты двух крупнейших оппозиционных партий Грузии – наследниц режима Саакашвили – "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".
Лидер "Единого национального движения", бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе пытался доказать в интервью "Коммерсанту", что все эти события имеют исключительно внутриполитический подтекст, были вызваны некомпетентностью нынешней власти, а антирусские лозунги – это всего лишь выплеск эмоций молодёжи. По словам Вашадзе, власти пытались "сперва всё свалить на оппозицию, а потом – на Россию". Вот и вся ситуация.
Однако в том-то и дело, что вряд ли тбилисская провокация имела бы такой успех и резонанс, если бы у неё не существовало совершенно конкретного сценария, провокаторов и бенефициаров, в том числе и в среде самих делегатов МАП.
Прежде всего, это украинские депутаты из Галиции и её окрестностей – некто Арьев ("Блок Петра Порошенко"), Лозовой (Радикальная партия Ляшко) и униат Еленский ("Народный фронт"). Именно Еленский был замечен в первых рядах демонстрантов, штурмовавших грузинский парламент. И что совсем уж любопытно, около него наблюдатели обнаружили несколько знакомых лиц из числа «защитников сквера» в Екатеринбурге.

"Хотели провокаций - наказали всю страну"

По этому поводу метко высказался журналист Андрей Медведев. На странице в Telegram он высмеял действия грузинских радикалов, которые в разгар туристического сезона подставили свою страну.
"Оппозиция хотела провокации, но наказала всю страну. Рублём или лари, не важно. Завалить туристический сезон в нищей стране, которая российским туризмом живёт, - это надо было постараться", - заметил он.

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