"Будьте благодарны за то, что вам дают": Учительница в США пришла в восторг от подарка бедного ученика - фото

Учительница начальной школы Рейчел Уретцки-Пратт (Rachel Uretsky-Pratt) рассказала в своем Facebook о трогательном подарке, который она получила от ученика из бедной семьи. "Будьте благодарны за то, что вам дают", - отметила она.

На ее пост, который собрал несколько сотен тысяч лайков, обратило внимание издание USA Today. История оказалась очень трогательная.

Уретцки-Пратт получила сюрприз в последний день занятий перед каникулами. По традиции ученики и учителя обмениваются в эти дни сувенирами. Но у одного из учащихся совсем не было денег. И тогда он собрал сладкий зефир и хлопья из своей порции, которую ему дали в столовой, завернул это в пакет и подарил учительнице.

"Будьте благодарны за то, что у вас есть, и за то, что вам дают другие, - говорит тронутая этим поступком учительница. - Все это действительно исходит из глубин их сердец".

После того, как публикация вышла в газете, к учительнице обратилось много читателей. Многие предлагали материальную поддержку для того самого ученика.

И вот что она ответила им:

"Я так горжусь моими учениками, что они коснулись ваших сердец. Ваша щедрость не прошла незамеченной. Из-за определенных ограничений мне не разрешается принимать какие-либо денежные переводы, даже на благотворительность. Пожалуйста, свяжитесь с директором школы".