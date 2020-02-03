"Будни дикарей XXI века": Гаспарян жёстко высказался о "креативной декоммунизации" на Украине

На Украине очередной спикер прославился высказыванием о "декоммунизации". Руководитель Института национальной памяти Украины Антон Дробович объявил в стране "креативную декоммунизацию". Он считает, что памятники советской эпохи нужно постараться "переосмыслить". После этого они перестанут нести свою "пропагандистскую функцию".

"Есть, например, известный болгарский памятник освободителям, который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то в украинских солдат, то в украино-польских солдат. То есть место, которое постоянно переозначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним", - заявил Антон Дробович в интервью украинскому Пятому каналу.

"Будни дикарей XXI века", - написал в своём Telegram-канале политолог Армен Гаспарян.

До этого в Институте национальной памяти Украины предложили снести памятник "Легендарной тачанке" в Каховке. А главе муниципального образования даже грозила ответственность, если он не исполнит предписания в срок. Однако местным жителям удалось отстоять монумент.