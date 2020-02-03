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"Будни дикарей XXI века": Гаспарян жёстко высказался о "креативной декоммунизации" на Украине

03 февраля 2020, 18:24  •  43 • В мире
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал скандальное заявление, которое допустил очередной украинский лидер. Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович сказал, что на Украине нужно провести"креативную декоммунизацию". Он одобрил "преображение" памятников советской эпохи, чтобы они перестали нести "пропагандистские задачи". "Будни дикарей XXI века", - прокомментировал Гаспарян.
На Украине очередной спикер прославился высказыванием о "декоммунизации". Руководитель Института национальной памяти Украины Антон Дробович объявил в стране "креативную декоммунизацию". Он считает, что памятники советской эпохи нужно постараться "переосмыслить". После этого они перестанут нести свою "пропагандистскую функцию".
"Есть, например, известный болгарский памятник освободителям, который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то в украинских солдат, то в украино-польских солдат. То есть место, которое постоянно переозначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним", - заявил Антон Дробович в интервью украинскому Пятому каналу.
"Будни дикарей XXI века", - написал в своём Telegram-канале политолог Армен Гаспарян.
До этого в Институте национальной памяти Украины предложили снести памятник "Легендарной тачанке" в Каховке. А главе муниципального образования даже грозила ответственность, если он не исполнит предписания в срок. Однако местным жителям удалось отстоять монумент.

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