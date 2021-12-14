"Будете смеяться": Экс-военный прокурор Украины назвал единственный шанс "закончить войну с Россией"

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал единственный способ "закончить войну с Россией". "Вы будете смеяться надо мной", - предупредил он в эфире украинского ТВ.

Можно долго размышлять о военных и дипломатических путях окончания военных конфликтов, однако это будет уместным в случае, когда война действительно есть.

"Вы будете надо мною смеяться, но у нас войны нет", - заявил экс-прокурор.

Он объяснил, что на Украине сейчас "особенный период". Ни Украина, ни Украине никто не объявлял войны. Её нет юридически. Матиос объяснил, что для того чтобы остановить войну, в первую очередь должен существовать факт самой войны, а этого на Украине нет.

"Нужно ратифицировать какой-то документ или огласить в Верховной раде, что мы объявляем войну и тут же её заканчиваем путём какого-то такого [референдума]", - объяснил он.

В целом он отметил, что заявления различного уровня чиновников о референдумах об окончании войны и прочего пока являются чем-то эфемерным на фоне несуществующей войны.