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"Будете смеяться": Экс-военный прокурор Украины назвал единственный шанс "закончить войну с Россией"

14 декабря 2021, 12:00  •  241 • Политика
Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал единственный способ "закончить войну с Россией". "Вы будете смеяться надо мной", - предупредил он в эфире украинского ТВ.
Можно долго размышлять о военных и дипломатических путях окончания военных конфликтов, однако это будет уместным в случае, когда война действительно есть.
"Вы будете надо мною смеяться, но у нас войны нет", - заявил экс-прокурор.
Он объяснил, что на Украине сейчас "особенный период". Ни Украина, ни Украине никто не объявлял войны. Её нет юридически. Матиос объяснил, что для того чтобы остановить войну, в первую очередь должен существовать факт самой войны, а этого на Украине нет.
"Нужно ратифицировать какой-то документ или огласить в Верховной раде, что мы объявляем войну и тут же её заканчиваем путём какого-то такого [референдума]", - объяснил он.
В целом он отметил, что заявления различного уровня чиновников о референдумах об окончании войны и прочего пока являются чем-то эфемерным на фоне несуществующей войны.

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