"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом

Такое заявление он сделал, комментируя итоги состоявшихся президентских выборов.

Мы продолжаем работать здесь, в Белом доме, предполагая, что будет второй срок. Мы проверяем, сертифицируем бюллетени и расследуем растущее число обвинений в подлоге с подписанными показаниями свидетелей, - отметил Наварро в эфире Fox Business.

Согласно предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден опередил Трампа по числу голосов. Лояльные демократам СМИ уже называют его "избранным президентом", а лидеры Франции, Германии, Канады, Израиля и Украины успели поздравить политика с победой.

Однако Трамп требует пересчёта голосов, утверждая, что в ряде штатов были допущены серьёзные фальсификации. Речь идёт о вбросе голосов, исчезновении бюллетеней, привлечении к голосованию "мёртвых душ" и избирателей из других штатов.