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"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
14 ноября 2020, 02:35 • 97 • Политика
Президент США Дональд Трамп отказался покидать Белый дом, поскольку считает, что "выиграл выборы". Его главный советник Питер Наварро подчеркнул: "Предполагаем, что будет второй срок".
Такое заявление он сделал, комментируя итоги состоявшихся президентских выборов.
Согласно предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден опередил Трампа по числу голосов. Лояльные демократам СМИ уже называют его "избранным президентом", а лидеры Франции, Германии, Канады, Израиля и Украины успели поздравить политика с победой.
Однако Трамп требует пересчёта голосов, утверждая, что в ряде штатов были допущены серьёзные фальсификации. Речь идёт о вбросе голосов, исчезновении бюллетеней, привлечении к голосованию "мёртвых душ" и избирателей из других штатов.
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