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"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом

14 ноября 2020, 02:35  •  97 • Политика
Президент США Дональд Трамп отказался покидать Белый дом, поскольку считает, что "выиграл выборы". Его главный советник Питер Наварро подчеркнул: "Предполагаем, что будет второй срок".
Такое заявление он сделал, комментируя итоги состоявшихся президентских выборов.
Мы продолжаем работать здесь, в Белом доме, предполагая, что будет второй срок. Мы проверяем, сертифицируем бюллетени и расследуем растущее число обвинений в подлоге с подписанными показаниями свидетелей, - отметил Наварро в эфире Fox Business.
Согласно предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден опередил Трампа по числу голосов. Лояльные демократам СМИ уже называют его "избранным президентом", а лидеры Франции, Германии, Канады, Израиля и Украины успели поздравить политика с победой.
Однако Трамп требует пересчёта голосов, утверждая, что в ряде штатов были допущены серьёзные фальсификации. Речь идёт о вбросе голосов, исчезновении бюллетеней, привлечении к голосованию "мёртвых душ" и избирателей из других штатов.

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