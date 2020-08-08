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"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории

08 августа 2020, 00:15  •  118 • Политика
В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны весом 236 карат. "Такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - уверен директор филиала "Бриллианты Алроса" Павел Винихин.
Самый крупный цветной алмаз в истории России был добыт на месторождении "Эбелях" на севере Якутии. Подробности рассказали на дочернем предприятии "Алросы" - "Алмазы Анабара".
Сообщается, что алмаз имеет насыщенный жёлто-коричневый цвет, и его вес составляет ни много ни мало 236 карат или почти 50 граммов. Размер алмаза 47х24х22 мм. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.
"Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - прокомментировал находку директор филиала "Бриллианты Алроса" Павел Винихин.
Стоит отметить, что алмазное месторождение "Эбелях" давно славится драгоценными камнями редких и необычных цветов. Так, в 2017 году это месторождение подарило сразу три уникальных алмаза - ярко жёлтый, розовый и пурпурно-розовый.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175

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