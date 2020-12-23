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"Будет труднее? Не думаю": Путин дал прогноз развития российско-американских отношений при Байдене

23 декабря 2020, 21:45  •  116 • Политика
Президент РФ Владимир Путин дал прогноз, как будут развиваться российско-американские отношения после инаугурации избранного президента США Джо Байдена. "Будет труднее? Не думаю", - отметил он.
Такое заявление российский лидер сделал, выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он подчеркнул, что вряд ли России станет труднее в годы президентства Байдена, однако не исключил появления новых угроз для страны.
По поводу того, что там меняется руководство и нам будет труднее... Не думаю. Будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться. Должны понимать, где нас ожидают сложности, угрозы, и предвидеть это, - отметил президент.
Путин добавил, что России, как и прежде, предстоит планомерно развивать экономику и повышать обороноспособность страны.
Отметим, что победивший на нынешних президентских выборах Джо Байден ранее неоднократно заявлял о намерении выстроить жёсткий диалог с Москвой и оказывать на Россию всяческое давление.
В то же время многие эксперты обратили внимание на то, что Байден, в отличие от своего предшественника, не демонстрирует намерения разорвать все существующие договоры, сдерживающие гонку вооружений. Напротив, политик заявлял о желании стабилизировать глобальную систему безопасности, расшатанную действующим президентом США Дональдом Трампом.

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