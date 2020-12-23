"Будет труднее? Не думаю": Путин дал прогноз развития российско-американских отношений при Байдене

Такое заявление российский лидер сделал, выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он подчеркнул, что вряд ли России станет труднее в годы президентства Байдена, однако не исключил появления новых угроз для страны.

По поводу того, что там меняется руководство и нам будет труднее... Не думаю. Будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться. Должны понимать, где нас ожидают сложности, угрозы, и предвидеть это, - отметил президент.

Путин добавил, что России, как и прежде, предстоит планомерно развивать экономику и повышать обороноспособность страны.

Отметим, что победивший на нынешних президентских выборах Джо Байден ранее неоднократно заявлял о намерении выстроить жёсткий диалог с Москвой и оказывать на Россию всяческое давление.

В то же время многие эксперты обратили внимание на то, что Байден, в отличие от своего предшественника, не демонстрирует намерения разорвать все существующие договоры, сдерживающие гонку вооружений. Напротив, политик заявлял о желании стабилизировать глобальную систему безопасности, расшатанную действующим президентом США Дональдом Трампом.