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"Будет тотальная резня": Адвокат Монтян предупредила о провале земельной реформы на Украине
14 февраля 2020, 17:39 • 37 • Политика
Известный украинский адвокат Татьяна Монтян предупредила киевские власти о страшных последствиях неразумного подхода к земельной реформе. По её словам, реформа может принести и хорошие результаты, однако "аргентинский вариант" будет абсолютно провальным. "Будет тотальная резня", - считает юрист.
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются внедрить в стране "аргентинский вариант" земельной реформы, то есть фактически продавать иностранцам "по десять тысяч гектаров в одни зубы, включая юридических лиц", заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян в эфире телеканала "АТО Донецк".
По её словам, если реформу переориентировать так, что "продажа будет только физическим лицам, и не более 300-500 гектаров в зависимости от области", то такой вариант сможет "поднять Украину на новые высоты".
Она отметила, что "земельный рынок как змеиный яд: в микродозах это лекарство, в макси-дозах это смерть".
Монтян утверждает, что распродажа украинских земель иностранцам огромными площадями приведёт к бойне в стране.
Она напомнила, что "в стране невероятное количество оружия".
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