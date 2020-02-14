"Будет тотальная резня": Адвокат Монтян предупредила о провале земельной реформы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются внедрить в стране "аргентинский вариант" земельной реформы, то есть фактически продавать иностранцам "по десять тысяч гектаров в одни зубы, включая юридических лиц", заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян в эфире телеканала "АТО Донецк".

По её словам, если реформу переориентировать так, что "продажа будет только физическим лицам, и не более 300-500 гектаров в зависимости от области", то такой вариант сможет "поднять Украину на новые высоты".

Она отметила, что "земельный рынок как змеиный яд: в микродозах это лекарство, в макси-дозах это смерть".

Монтян утверждает, что распродажа украинских земель иностранцам огромными площадями приведёт к бойне в стране.

"Будет тотальная резня", - говорит юрист.

Она напомнила, что "в стране невероятное количество оружия".