"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и вакцинах

В разговоре с Царьградом доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал информацию о том, что якобы благодаря инвестированию денег в ВОЗ миллиардер Билл Гейтс может оказать влияние на вакцинацию и даже чипировать людей.

"Если мы говорим с финансовой точки зрения, то Гейтс не заработает на этом столько, сколько он потратит на вакцинацию. И вакцинация обычно проводится бесплатно или за очень небольшие деньги, потому что вакцинируют в странах третьего мира. Это страны очень бедные, у которых нет денег оплатить не то что сам укол, а разработку вакцин. Когда мы с американцами проводили массовые вакцинации во время Холодной войны, я не помню, чтобы мы брали за это очень большие деньги. Поэтому здесь демонизировать не надо", - отметил Мирзаян.

Что касается чипирования, то, на первый взгляд, отмечает эксперт, эта идея - очень хорошая и правильная. Он пояснил свою точку зрения.

"Мы идём в рамках прогресса, и чем людям носить с собой бумажные документы, гораздо лучше, если информация о них будет зашита в чипе: принёс сканер, просканировал, вот он тебе, человек. Не надо с собой ничего таскать. Поэтому на первый взгляд, это хорошая идея. Но, опять же, прогресс идёт в разных направлениях. И чипирование может быть использовано как инструмент для слежки и как инструмент для незаконного считывания данных о людях, в том числе данных о его кредитных картах и так далее - как со стороны спецслужб, так и со стороны людей, просто обладающих достаточными навыками использования информации", - пояснил Мирзаян.

Если, отмечает он, говорить о переносе всех данных о личности человека в электронную форму без дублирования в бумажную, то получается, что одним кликом мыши можно просто стереть человека из общества.

"Поэтому чипирование, в отличие от вакцинации, неоднозначно и является одной из проблем, связанных с тем самым балансом, который всегда должен быть поддержан в обществе, балансом между свободой и безопасностью. Очень немногие общества, даже, наверное, ни одно из обществ, не могут найти нужный баланс между свободой и безопасностью. Как принимать такие меры, которые, с одной стороны, повысят безопасность, благосостояние, удобство и так далее, но при этом соблюсти личные свободы человека и не нарушить их? В этом плане чипирование - вопрос очень спорный, поскольку оно разрушает баланс. И если бы мы были уверены на сто процентов, что личные данные людей защищены, что никто их не тронет, что никто не сможет стереть человека, что никто не может эксплуатировать сам факт этого чипирования в своих личных корыстных интересах, то чипирование было бы абсолютно правильным и интересным моментом. Шагом вперёд с точки зрения развития", - сказал эксперт.

Но поскольку, продолжил он, никто не может гарантировать такую безопасность и сохранность личных данных, то этот вопрос остаётся пока открытым. Возможности провести чипирование с помощью вакцинации Мирзаян не допустил.

"Чтобы сделать чипирование с помощью вакцинации, должны быть очень серьёзные технологии, очень серьёзные нанотехнологии, которые при этом не будут заметны. То есть человек не будет видеть, что ему вместе с вакциной вшили какой-то чип. Нет, это не при нынешнем уровне технологий, не при нынешнем уровне общественного протеста. Потому что если тебе вшивают чип, ты об этом уже сто процентов знаешь. Или ты узнаешь об этом в ходе сканирования и так далее. Это будет такой скандал, от которого ни одна спецслужба потом не отмоется. Поэтому никто не будет в здравом уме заниматься чипированием через вакцинацию", - резюмировал Мирзаян.

Ранее Генеральная прокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса и чипировании при помощи вакцинации.

В ведомстве пояснили, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена эта информация.