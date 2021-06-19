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"Будет такое шоу": Гордон отказался извиняться перед Порошенко
19 июня 2021, 07:45 • 50 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко намерен судиться с журналистом Дмитрием Гордоном. Тот в ответ сообщил, что готов прийти в суд.
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что готов к суду с бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко. Речь идёт о заявлении Гордона, что Порошенко тайно договорился сдать Мариуполь.
Однако экс-лидер Украины пошёл в отказ и готов засудить за клевету журналиста. По словам адвоката Порошенко, одних извинений от Гордона даже в телеэфире будет недостаточно, передают "Дни.ру".
Впрочем, сам Гордон не переживает из-за предстоящего суда. Он указал, что сделал вывод об экс-лидере, прослушав многочасовые переговоры политиков, где упоминается Порошенко.
"Это позор Украины. Это ужас. Людям с некрепкой психикой это слушать нельзя", - заметил он.
По его мнению, суд с Порошенко будет весёлым. "Будет такое шоу, что рейтинги зашкалят", - добавил журналист.
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