Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / В мире

"Будет страшная война": Россию заставят спасти США

21 июля 2020, 03:00  •  72 • В мире
Наши западные партнёры и доморощенные либералы очень любят размышлять на тему: что будет, если Россия развалится? Что такая участь может постигнуть США, им в голову не приходит. А нам пришло. И ведь действительно, что ждёт мир в случае такого сценария? С экономической, геополитической, идеологической и других точек зрения. Сегодня порассуждаем, что станет а вооружёнными силами США. Американская армия - могучая сила. И страшная - умеет выбомбить противнику гражданские объекты до первобытного состояния. А потому всем нам, человечеству, жизненно интересно, что станет с этим инструментом, если Америки не станет…
Автор:
Александр Цыганов
В США покамест потихоньку всё успокаивается. Негры, правда, спорадически продолжают ставить белых на колени, а недавно одного и вовсе переехали машиной только за то, что он белый. Но геноцид памятников ослаб, грабежей стало заметно меньше, темнокожие бунтари возвращаются по своим домам и гетто.
Так что на первый взгляд Америка устояла. Но тем не менее в высказываниях даже американских политиков и политологов удовлетворения не очень-то слышно. А по миру так и продолжает кататься немыслимая ранее мысль: США могут распасться! Более того, эксперты рассуждают на тему того, как именно распадётся Америка – на Север и Юг, либо на либеральные и консервативные штаты, либо вообще на отдельные государства типа Калифорнийской Федерации или Техасской Республики.
Бунт чернокожих в США на самом деле – проверка боем организационно-штатной структуры управления движением масс. Фото: PPI / Globallookpress
И это направление мыслей, похоже, только набирает силу ввиду близящихся в США президентских выборов. Ненависть "демократов" к Дональду Трампу достигла, кажется, апогея уже сегодня, но явно будет расти и наливаться чернотою к осени. Приобретая законченную личную, политическую и, главное, организационную форму. Бунт чернокожих якобы против расизма на самом деле был проверкой боем, проверкой, можно сказать, организационно-штатной структуры управления движением масс. И хотя Трамп достаточно умело выкарабкался из ситуации, когда некто властный и умелый опробовал готовность Америки к массовым беспорядкам и мятежам, никто не берётся предсказать, что может произойти осенью. Когда итоги выборов не устроят какую-либо из сторон.

Распад страны – распад армии?

Словом, вероятность распада США всеми признаётся как ненулевая. Но ведь одной из скреп любого государства является её армия. А американская армия – довольно хорошо отлаженный и более чем могучий механизм. Мирового уровня. И что с ним будет, если Америка поползёт по швам?
Этот вопрос Царьград задал трём авторитетным военным экспертам России.
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС:
– Будет страшное. Потому что США обладают огромным запасом стратегического ядерного оружия. А также химическим оружием, которое они, кстати, до сих пор не уничтожили. И в какие руки это попадёт, насколько ответственны будут те люди, которые станут обладать этим оружием, это большой вопрос.
Американцы очень переживали, когда развалился Советский Союз, что советское ядерное оружие попадёт в чьи-то чужие руки. Поэтому они всё приложили, всю свою мощь, дипломатическую, политическую, экономическую, чтобы ядерное оружие оставалось только у России, а не на Украине, не в Белоруссии, не в Казахстане. Это была очень серьёзная проблема, и только под давлением США это оружие удалось вывести.
– А тут некому будет оказывать подобное давление на остатки США?
– Да, тут давить некому будет. Потому что ни Россия, ни Китай такими возможностями не обладает. Тем более Европа – это практически вассалы США, они не способны противостоять тому, что может произойти. Поэтому это будет огромная беда для мирового сообщества и огромный риск для жизни на Земле.
– А сама армия, военные базы по всему миру? Они бесхозными останутся?
– Может быть по-разному. Кто-то уволится, уедет в США, а кто-то останется жить в этих странах. В общем, каждый будет решать свою судьбу сам.
Но я всё же так не думаю. Дело в том, что США вряд ли развалятся. Что бы там ни происходило, элита США, политика, бизнес, финансы – всё находится в руках, скажем так, глубинного государства. А с его точки зрения даже пусть афроамериканцы разнесут ещё очередной магазин, нахватают всякого товара, напьются виски и так далее, но они же не трогают основы. В ходе беспорядков ведь ни один серьёзный банк не пострадал, ни одна серьёзная корпорация, ничего серьёзного там не пострадало. Вот пройдут там беспорядки как торнадо, пронесутся сквозь США, всё утихнет. Государство-то непоколебимо. Почему я не верю, что оно как-то разделится? Потому что в Америке нет штатов, где преобладало бы, условно говоря, испаноговорящее население. Или китаеговорящее население. Таких нет. Там смесь. Мешанина. Поэтому говорить о том, что какой-то штат отделится от всех Соединённых Штатов, вряд ли стоит…

Армия – военный переворот?

Ещё один из ведущих военных и политических аналитиков России, военный историк, директор Музея войск ПВО и тоже полковник в отставке Юрий Кнутов распад США представляет себе тоже гипотетически. Но если, по его словам, "всё-таки гипотетически представить себе раскол США по расовому принципу", то армия будет задета этим процессом в первую очередь.
– Что касается армии, то тогда возникнет серьёзная угроза её распада. В силу того, что армия, её нижнее звено, в основном состоит из афроамериканцев, либо эмигрантов, либо тех, которые приехали на гринкарту. А вот если брать офицерский состав, то тут наоборот – доминируют белые. И это явно вызовет определённые противоречия, поскольку противоречия эти уже сегодня существуют. Так что по крайней мере часть армии будет раскалываться.
Национальная же гвардия и так фактически в подчинении губернаторов, а это резерв, и туда, как правило, входят в большинстве своём люди, отслужившие по контракту. Поэтому я думаю, что армия будет делиться, делиться по штатам.
Учения Национальной гвардии США. Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress
А вот будет это происходить военным путём или нет, сказать сложно. Конечно, военный путь – это самое страшное. Потому что начнётся всё с дележа ядерного оружия, захвата его, захвата баз и так далее. Это может быть катастрофа для всей планеты. Тут как раз могут возникнуть самые тяжёлые моменты, связанные в том числе и с применением военной силы.
– А можно ли принудить их кому-то одному оставить оружие, какому-то одному штату или группе штатов, как правопреемникам США? Как это было в нашей истории…
– Нет. Они не пойдут на это. Американские элиты исходят из теории исключительности США. А их теория исключительности основана на мировом доминировании. Поэтому для США, чтобы сейчас сохранить страну, прекратить столкновения на расовой почве, нужна маленькая победоносная война.
Тень убийц русских на границе Армении и Азербайджана: Военкор показал, кто участвует в стычках
Но вот где они её начнут, непонятно. Иран – не так просто. Корея – тоже непросто. Афганистан тем более. Поэтому какую страну они выберут целью, сложно сказать. И здесь как раз вопрос Украины очень нехорошо всплывает. Американцам может показаться выгодным спровоцировать Украину на нападение на Россию. В том же Крыму. Ответ России, естественно, не замедлит быть, и вот тут у американцев появляется шанс объявить её вновь империей зла и как-то мобилизовать себя, отвлечь от внутренних столкновений. Да, эта опасность есть.
Это первый момент. А второй момент в том, что мы учли пока гражданскую сферу. Но в США есть ребята в генеральских погонах, которые прошли боевые действия. И они могут просто пойти на военный переворот для того, чтобы сохранить страну. Такой сценарий тоже нельзя отбрасывать, если начнутся столкновения после выборов и начнётся хаос. В условиях хаоса военный переворот вполне возможен. Конституция позволяет отстранить президента, а дальше у них есть такая хитрая цепочка, которая, если правильно её реализовать, позволит министру обороны официально стать руководителем страны…

Американская армия расколется расово

Ещё один известный российский военный и политический эксперт, доктор военных наук Константин Сивков тоже не убеждён, что Соединённые Штаты быстро развалятся. Хотя и уверен, что "после выборов будет, безусловно, обострение конфликта".
Константин Сивков:
– Причём это будет именно на уровне гражданского конфликта, подобного тому, что был в Советском Союзе. То есть перестройка-2. Но если в Советском Союзе был один проект перестройки, то тут их будет два. Один проект перестройки будет сводиться к демократическим преобразованиям. Причём в самой дикой оголтелой форме – с установлением, скажем так, расовых предпочтений, то есть с элементами расизма, и искажённо представляемого социализма. С серьёзным ущемлением прав богатых людей или, точнее, среднего класса и выше. И белого населения.
Трамп всегда будет проводить протекционистскую политику. Фото: Ron Sachs / Globallookpress
Второй вариант, который будет проводить Трамп, – это протекционистская политика: подавление финансовых структур, выход на первых план реального сектора экономики, возрождение американской промышленности, интерес к усилению роли государства в обществе. Это, по сути дела, мягкая фашистская модель.
Естественно, эти два варианта – они друг друга взаимно исключают. А сторонников того и другого варианта – примерно равные цифры. Поэтому в случае выборов проигравшая сторона, вероятнее всего, эти выборы не признает. Поэтому там нестабильность пойдёт по нарастающей. И я полагаю, что общество возьмётся за оружие. Думаю, в течение полутора лет, двух, может быть, они получат полномасштабную войну.
Это по очень осторожным оценкам. По более грубым оценкам, всё может получиться намного быстрее.
– И, следовательно, армия?..
– Армия. Американская армия, конечно, самая совершенная в техническом отношении и наиболее насыщенная оружием в мире. Но не это будет играть основную роль. Решающую роль будет играть социальная и расовая структура американской армии.
А она характерна тем, что у них на разных уровнях армейской иерархии достаточно серьёзные расовые противоречия. Если офицерский корпус в основном преимущественно белый, а в средних и высших эшелонах – почти исключительно белый, то в младшем офицерском составе уже достаточно большой процент цветного населения. А если брать рядовой и сержантский состав, то там процент цветного населения уже очень большой. Даже, я бы сказал, доминирующий, преобладающий над белым, над белой составляющей. Поэтому, скорее всего, американская армия расколется. И эти расколы будут как расовые – белые против цветных, – так и иерархические. Американские сержанты и контрактники против офицеров. Ну, примерно как было у нас в 1917 году, но в более мягкой форме.
В младшем сержантском и рядовом составе армии США доминирующий процент цветного населения. Фото: US Army / Globallookpress
«Темнокожие жаждут принадлежать к чему-то»: глава радикального движения афроамериканцев о насилии и отделении от США
Поэтому, думаю, одна из причин, почему Дональд Трамп не решился вводить вооружённые силы для разгона демонстрантов, обусловлена именно этим.
– И во что выльются эти расколы?
– На первом этапе военного противостояния в обществе американская армия будет стоять в стороне. Однако в дальнейшем, по мере обострения военного конфликта и неизбежного втягивания вооружённых сил в этот конфликт, мы увидим довольно серьёзное противостояние внутри американской армии.
– Но американская армия стоит по всему миру. И что будет там, вовне США? Тоже противостояние на базах в Японии или в Южной Корее, стрельба друг по другу в Ираке?
– Я думаю, всё будет то же самое, что и внутри, но с запозданием. А вот те страны, в которых находятся американские базы, в этих условиях будут предпринимать меры просто по захвату техники и личного состава этих баз. Потому что на этих рассыпающихся базах есть оружие. Получится нечто подобное тому, что было с русским экспедиционным корпусом во Франции после 1917 года. Может быть, в более мягкой форме.
Каков же фацит, итог, вывод из всего сказанного уважаемыми экспертами, не раз подтверждавших как свою компетентность, так и обоснованность своих анализов и прогнозов?
Получается, что в случае перехода гражданского конфликта в США в стреляющую фазу армия в стороне остаться не сможет. Она явно удержится от вмешательства, пока бунты и майданы будут в состоянии усмирять полиция и Национальная гвардия. Но если общество расколется по линии именно легитимности будущего президента, которую не будет признавать другая сторона, то армии некому будет отдавать приказы. Поначалу. А затем она в конфликт будет вынуждена ввязаться. А вот на чьей стороне…
И самое плохое, если на своей…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
20 июля 2020, 14:00
Зачем русские оставляют в холодильнике монету и стакан: Сенсация из ЕС, о которой не знают в России
20 июля 2020, 18:00
Тень убийц русских на границе Армении и Азербайджана: Военкор показал, кто участвует в стычках
20 июля 2020, 07:55
«Проекты так и не были реализованы»: удастся ли Пентагону найти замену боевой машине пехоты Bradley M2
20 июля 2020, 14:00
Как выглядит испытание атомной бомбы: Фото гигантского взрыва в Тихом океане
20 июля 2020, 20:55
«Темнокожие жаждут принадлежать к чему-то»: глава радикального движения афроамериканцев о насилии и отделении от США
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes»
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.