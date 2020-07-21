"Будет страшная война": Россию заставят спасти США

Автор:

Александр Цыганов

В США покамест потихоньку всё успокаивается. Негры, правда, спорадически продолжают ставить белых на колени, а недавно одного и вовсе переехали машиной только за то, что он белый. Но геноцид памятников ослаб, грабежей стало заметно меньше, темнокожие бунтари возвращаются по своим домам и гетто.

Так что на первый взгляд Америка устояла. Но тем не менее в высказываниях даже американских политиков и политологов удовлетворения не очень-то слышно. А по миру так и продолжает кататься немыслимая ранее мысль: США могут распасться! Более того, эксперты рассуждают на тему того, как именно распадётся Америка – на Север и Юг, либо на либеральные и консервативные штаты, либо вообще на отдельные государства типа Калифорнийской Федерации или Техасской Республики.

Бунт чернокожих в США на самом деле – проверка боем организационно-штатной структуры управления движением масс. Фото: PPI / Globallookpress

И это направление мыслей, похоже, только набирает силу ввиду близящихся в США президентских выборов. Ненависть "демократов" к Дональду Трампу достигла, кажется, апогея уже сегодня, но явно будет расти и наливаться чернотою к осени. Приобретая законченную личную, политическую и, главное, организационную форму. Бунт чернокожих якобы против расизма на самом деле был проверкой боем, проверкой, можно сказать, организационно-штатной структуры управления движением масс. И хотя Трамп достаточно умело выкарабкался из ситуации, когда некто властный и умелый опробовал готовность Америки к массовым беспорядкам и мятежам, никто не берётся предсказать, что может произойти осенью. Когда итоги выборов не устроят какую-либо из сторон.

Распад страны – распад армии?

Словом, вероятность распада США всеми признаётся как ненулевая. Но ведь одной из скреп любого государства является её армия. А американская армия – довольно хорошо отлаженный и более чем могучий механизм. Мирового уровня. И что с ним будет, если Америка поползёт по швам?

Этот вопрос Царьград задал трём авторитетным военным экспертам России.

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС:

– Будет страшное. Потому что США обладают огромным запасом стратегического ядерного оружия. А также химическим оружием, которое они, кстати, до сих пор не уничтожили. И в какие руки это попадёт, насколько ответственны будут те люди, которые станут обладать этим оружием, это большой вопрос.

Американцы очень переживали, когда развалился Советский Союз, что советское ядерное оружие попадёт в чьи-то чужие руки. Поэтому они всё приложили, всю свою мощь, дипломатическую, политическую, экономическую, чтобы ядерное оружие оставалось только у России, а не на Украине, не в Белоруссии, не в Казахстане. Это была очень серьёзная проблема, и только под давлением США это оружие удалось вывести.

– А тут некому будет оказывать подобное давление на остатки США?

– Да, тут давить некому будет. Потому что ни Россия, ни Китай такими возможностями не обладает. Тем более Европа – это практически вассалы США, они не способны противостоять тому, что может произойти. Поэтому это будет огромная беда для мирового сообщества и огромный риск для жизни на Земле.

– А сама армия, военные базы по всему миру? Они бесхозными останутся?

– Может быть по-разному. Кто-то уволится, уедет в США, а кто-то останется жить в этих странах. В общем, каждый будет решать свою судьбу сам.

Но я всё же так не думаю. Дело в том, что США вряд ли развалятся. Что бы там ни происходило, элита США, политика, бизнес, финансы – всё находится в руках, скажем так, глубинного государства. А с его точки зрения даже пусть афроамериканцы разнесут ещё очередной магазин, нахватают всякого товара, напьются виски и так далее, но они же не трогают основы. В ходе беспорядков ведь ни один серьёзный банк не пострадал, ни одна серьёзная корпорация, ничего серьёзного там не пострадало. Вот пройдут там беспорядки как торнадо, пронесутся сквозь США, всё утихнет. Государство-то непоколебимо. Почему я не верю, что оно как-то разделится? Потому что в Америке нет штатов, где преобладало бы, условно говоря, испаноговорящее население. Или китаеговорящее население. Таких нет. Там смесь. Мешанина. Поэтому говорить о том, что какой-то штат отделится от всех Соединённых Штатов, вряд ли стоит…

Армия – военный переворот?

Ещё один из ведущих военных и политических аналитиков России, военный историк, директор Музея войск ПВО и тоже полковник в отставке Юрий Кнутов распад США представляет себе тоже гипотетически. Но если, по его словам, "всё-таки гипотетически представить себе раскол США по расовому принципу", то армия будет задета этим процессом в первую очередь.

– Что касается армии, то тогда возникнет серьёзная угроза её распада. В силу того, что армия, её нижнее звено, в основном состоит из афроамериканцев, либо эмигрантов, либо тех, которые приехали на гринкарту. А вот если брать офицерский состав, то тут наоборот – доминируют белые. И это явно вызовет определённые противоречия, поскольку противоречия эти уже сегодня существуют. Так что по крайней мере часть армии будет раскалываться.

Национальная же гвардия и так фактически в подчинении губернаторов, а это резерв, и туда, как правило, входят в большинстве своём люди, отслужившие по контракту. Поэтому я думаю, что армия будет делиться, делиться по штатам.

Учения Национальной гвардии США. Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress

А вот будет это происходить военным путём или нет, сказать сложно. Конечно, военный путь – это самое страшное. Потому что начнётся всё с дележа ядерного оружия, захвата его, захвата баз и так далее. Это может быть катастрофа для всей планеты. Тут как раз могут возникнуть самые тяжёлые моменты, связанные в том числе и с применением военной силы.

– А можно ли принудить их кому-то одному оставить оружие, какому-то одному штату или группе штатов, как правопреемникам США? Как это было в нашей истории…

– Нет. Они не пойдут на это. Американские элиты исходят из теории исключительности США. А их теория исключительности основана на мировом доминировании. Поэтому для США, чтобы сейчас сохранить страну, прекратить столкновения на расовой почве, нужна маленькая победоносная война.

Но вот где они её начнут, непонятно. Иран – не так просто. Корея – тоже непросто. Афганистан тем более. Поэтому какую страну они выберут целью, сложно сказать. И здесь как раз вопрос Украины очень нехорошо всплывает. Американцам может показаться выгодным спровоцировать Украину на нападение на Россию. В том же Крыму. Ответ России, естественно, не замедлит быть, и вот тут у американцев появляется шанс объявить её вновь империей зла и как-то мобилизовать себя, отвлечь от внутренних столкновений. Да, эта опасность есть.

Это первый момент. А второй момент в том, что мы учли пока гражданскую сферу. Но в США есть ребята в генеральских погонах, которые прошли боевые действия. И они могут просто пойти на военный переворот для того, чтобы сохранить страну. Такой сценарий тоже нельзя отбрасывать, если начнутся столкновения после выборов и начнётся хаос. В условиях хаоса военный переворот вполне возможен. Конституция позволяет отстранить президента, а дальше у них есть такая хитрая цепочка, которая, если правильно её реализовать, позволит министру обороны официально стать руководителем страны…

Американская армия расколется расово

Ещё один известный российский военный и политический эксперт, доктор военных наук Константин Сивков тоже не убеждён, что Соединённые Штаты быстро развалятся. Хотя и уверен, что "после выборов будет, безусловно, обострение конфликта".

Константин Сивков:

– Причём это будет именно на уровне гражданского конфликта, подобного тому, что был в Советском Союзе. То есть перестройка-2. Но если в Советском Союзе был один проект перестройки, то тут их будет два. Один проект перестройки будет сводиться к демократическим преобразованиям. Причём в самой дикой оголтелой форме – с установлением, скажем так, расовых предпочтений, то есть с элементами расизма, и искажённо представляемого социализма. С серьёзным ущемлением прав богатых людей или, точнее, среднего класса и выше. И белого населения.

Трамп всегда будет проводить протекционистскую политику. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Второй вариант, который будет проводить Трамп, – это протекционистская политика: подавление финансовых структур, выход на первых план реального сектора экономики, возрождение американской промышленности, интерес к усилению роли государства в обществе. Это, по сути дела, мягкая фашистская модель.

Естественно, эти два варианта – они друг друга взаимно исключают. А сторонников того и другого варианта – примерно равные цифры. Поэтому в случае выборов проигравшая сторона, вероятнее всего, эти выборы не признает. Поэтому там нестабильность пойдёт по нарастающей. И я полагаю, что общество возьмётся за оружие. Думаю, в течение полутора лет, двух, может быть, они получат полномасштабную войну.

Это по очень осторожным оценкам. По более грубым оценкам, всё может получиться намного быстрее.

– И, следовательно, армия?..

– Армия. Американская армия, конечно, самая совершенная в техническом отношении и наиболее насыщенная оружием в мире. Но не это будет играть основную роль. Решающую роль будет играть социальная и расовая структура американской армии.

А она характерна тем, что у них на разных уровнях армейской иерархии достаточно серьёзные расовые противоречия. Если офицерский корпус в основном преимущественно белый, а в средних и высших эшелонах – почти исключительно белый, то в младшем офицерском составе уже достаточно большой процент цветного населения. А если брать рядовой и сержантский состав, то там процент цветного населения уже очень большой. Даже, я бы сказал, доминирующий, преобладающий над белым, над белой составляющей. Поэтому, скорее всего, американская армия расколется. И эти расколы будут как расовые – белые против цветных, – так и иерархические. Американские сержанты и контрактники против офицеров. Ну, примерно как было у нас в 1917 году, но в более мягкой форме.

В младшем сержантском и рядовом составе армии США доминирующий процент цветного населения. Фото: US Army / Globallookpress

Поэтому, думаю, одна из причин, почему Дональд Трамп не решился вводить вооружённые силы для разгона демонстрантов, обусловлена именно этим.

– И во что выльются эти расколы?

– На первом этапе военного противостояния в обществе американская армия будет стоять в стороне. Однако в дальнейшем, по мере обострения военного конфликта и неизбежного втягивания вооружённых сил в этот конфликт, мы увидим довольно серьёзное противостояние внутри американской армии.

– Но американская армия стоит по всему миру. И что будет там, вовне США? Тоже противостояние на базах в Японии или в Южной Корее, стрельба друг по другу в Ираке?

– Я думаю, всё будет то же самое, что и внутри, но с запозданием. А вот те страны, в которых находятся американские базы, в этих условиях будут предпринимать меры просто по захвату техники и личного состава этих баз. Потому что на этих рассыпающихся базах есть оружие. Получится нечто подобное тому, что было с русским экспедиционным корпусом во Франции после 1917 года. Может быть, в более мягкой форме.

Каков же фацит, итог, вывод из всего сказанного уважаемыми экспертами, не раз подтверждавших как свою компетентность, так и обоснованность своих анализов и прогнозов?

Получается, что в случае перехода гражданского конфликта в США в стреляющую фазу армия в стороне остаться не сможет. Она явно удержится от вмешательства, пока бунты и майданы будут в состоянии усмирять полиция и Национальная гвардия. Но если общество расколется по линии именно легитимности будущего президента, которую не будет признавать другая сторона, то армии некому будет отдавать приказы. Поначалу. А затем она в конфликт будет вынуждена ввязаться. А вот на чьей стороне…

И самое плохое, если на своей…