|
"Будет стоять и смотреть, как на предателей": Соцсети о планах Украины декоммунизировать "Родину-мать"
04 февраля 2020, 20:24 • 102 • Политика
Институт нацпамяти Украины опять покушается на монумент "Родина-мать". "Герб-то вы, конечно, убрать можете, можете даже тризуб на щит прикрутить, но Родина-мать всё равно будет стоять и смотреть на вас, как на предателей", - комментируют в соцсетях.
Украинский институт национальной памяти (УИНП), несмотря на смену его руководства, продолжит попытки демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве. Очередную попытку декоммунизировать один из известных памятников страны прокомментировали в соцсетях.
Напомним, что на Украине ещё в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Его использовали для массового уничтожения памятников по всей стране, а также переименования улиц и даже целых городов, причём без спроса самих жителей этих улиц и городов.
Фото: скриншот Twitter/@DayPease
Подпишитесь на нас
Загрузка...
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 января 2020, 01:54
|
31 января 2020, 05:54
|
01 февраля 2020, 14:24
|
02 февраля 2020, 18:12
|
01 февраля 2020, 20:54
|
02 февраля 2020, 13:09
|
30 января 2020, 10:24