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"Будет стоять и смотреть, как на предателей": Соцсети о планах Украины декоммунизировать "Родину-мать"

04 февраля 2020, 20:24  •  102 • Политика
Институт нацпамяти Украины опять покушается на монумент "Родина-мать". "Герб-то вы, конечно, убрать можете, можете даже тризуб на щит прикрутить, но Родина-мать всё равно будет стоять и смотреть на вас, как на предателей", - комментируют в соцсетях.
Украинский институт национальной памяти (УИНП), несмотря на смену его руководства, продолжит попытки демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве. Очередную попытку декоммунизировать один из известных памятников страны прокомментировали в соцсетях.
"Герб-то вы, конечно, убрать можете, можете даже тризуб на щит прикрутить, но Родина-мать всё равно будет стоять и смотреть на вас, как на предателей", - пишет в Twitter "Голос Мордора".
"Нет у них Родины-матери. Совсем", - добавляет Roman Nikolaevich @Romancolonel.
"Им не привыкать,)) почти вся история Укры - это предательство во благо личной наживы, что прекрасно демонстрирует сегодняшняя их элита!" - отмечает @Dokker_2018.
"Приветствую из Киева. Подольский мост достроить не могут, более двадцати лет бабло пилят на этом. "Планета обезьян", сами не создают ничего, умеют гробить следы предыдущей цивилизации", - пишет @DayPease.
Напомним, что на Украине ещё в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Его использовали для массового уничтожения памятников по всей стране, а также переименования улиц и даже целых городов, причём без спроса самих жителей этих улиц и городов.
Фото: скриншот Twitter/@DayPease

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