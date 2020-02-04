"Будет стоять и смотреть, как на предателей": Соцсети о планах Украины декоммунизировать "Родину-мать"

Украинский институт национальной памяти (УИНП), несмотря на смену его руководства, продолжит попытки демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве. Очередную попытку декоммунизировать один из известных памятников страны прокомментировали в соцсетях.

"Герб-то вы, конечно, убрать можете, можете даже тризуб на щит прикрутить, но Родина-мать всё равно будет стоять и смотреть на вас, как на предателей", - пишет в Twitter "Голос Мордора".

"Нет у них Родины-матери. Совсем", - добавляет Roman Nikolaevich @Romancolonel.

"Им не привыкать,)) почти вся история Укры - это предательство во благо личной наживы, что прекрасно демонстрирует сегодняшняя их элита!" - отмечает @Dokker_2018.

"Приветствую из Киева. Подольский мост достроить не могут, более двадцати лет бабло пилят на этом. "Планета обезьян", сами не создают ничего, умеют гробить следы предыдущей цивилизации", - пишет @DayPease.