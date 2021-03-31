"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель

Макрон и Меркель призвали Россию "взять на себя обязательства по стабилизации ситуации на Донбассе, связанной с исполнением режима прекращения огня". Путин призвал их сделать то же самое со своей стороны. Вот так и поговорили высшие представители стран "нормандского формата". Кроме Украины. Её лидера на переговоры не позвали…

Какова главная политическая задача для нынешнего режима в Киеве и его создателей и покровителей на Западе? Сделать Россию участницей и стороной конфликта в Донбассе, где украинские каратели всё пытаются и всё никак не могут покорить две упрямые республики, категорически не приемлющие господствующую на Украине нацистскую идеологию. Такое – пусть только на словах, ибо никто ещё не нашёл регулярных русских войск ни в ДНР, ни в ЛНР, – превращение России обещает Киеву и Западу огромные политические дивиденды. В частности, обращение из карателя и агрессора в жертву агрессии и полное оправдание военных преступлений.

Не мытьём, так катанием

Вот в этом свете и стоит воспринимать последнюю по времени попытку лидеров двух западных держав заставить Россию признать и принять обязательства "по стабилизации на Донбассе, связанной с исполнением режима прекращения огня". Во всяком случае, такие слова содержатся в пресс-релизах, выпущенных пресс-службами участников встречи.

На деле это означает – если, конечно, Меркель и Макрон не призвали таким образом российскую сторону решить проблему вводом русских танков в Киев, – довольно-таки непритязательную ловушку. Так, детсадовского, конечно, уровня, рассчитанную на кого-то поглупее такого признанного гроссмейстера четырёхмерных геополитических шахмат, которым зарекомендовал себя Владимир Путин. Ну то есть: остановите свои креатуры в Донецке и Луганске и распишитесь тем самым, что именно Москва ими командует. А значит, напрямую участвует в гражданском конфликте на Украине, с чем мы Кремль и поздравим.

Естественно, Путин этот выпад отмёл как незрелый. Он попросту вынудил своих собеседников согласиться, что "Минские соглашения остаются безальтернативными для урегулирования ситуации". После этого русский президент выразил озабоченность провокациями и обстрелами с украинской стороны, а также явными попытками Киева устроить эскалацию боевых действий. Тем паче, что этого и доказывать не нужно было: Украина открыто перебрасывала к линии боевого соприкосновения дополнительные военные подразделения и боевую технику, включая танки, бронемашины и тяжёлую артиллерию с РСЗО.

Наконец, после этой двухходовочки Владимир Путин призвал Францию и Германию тоже взять на себя обязательство остановить своего киевского ставленника, заставив Украину прекратить обстрелы и вернуться к режиму прекращения огня. Отзеркалил, в общем.

Кто командует в Киеве

Таким образом, на войну Россия опять не явилась, а покровители Киева в Европе оказались в весьма двусмысленном положении. Ведь хоть Берлин и весь Европейский Союз в целом приложили массу усилий и вложили массу средств в государственный переворот на Украине в феврале 2014 года, президент в Киеве в итоге оказался американским. Заставить его сделать что-либо вопреки воле Вашингтона европейцы не могут. Их работа и их забота сегодня – кормить американскую марионетку, кривляющуюся на границе России, потому что она – инструмент для нанесения геополитического ущерба Москве.

В любом случае Владимир Путин переставил фигуры на шахматной доске таким образом, что ФРГ и Франция ещё раз оказались обозначены покровителями, защитниками и политическими спонсорами нацистского режима Киева. И в этом качестве – такими же участниками конфликта в Донбассе, каковым так жаждут изобразить Россию. Проблема в том, что они не контролируют ими же созданную креатуру.

Получается, что Путин протянул коллегам свою спасительную длань, предложив и несколько даже принудив их признать себя коспонсорами Минского процесса – со всею положенною ответственностью. А то, что полное соблюдение Минских договорённостей означает полный крах киевского режима в его нынешнем виде, – ну, так ты же, Ангела, ведала, что подписывала в Минске. Это Эммануэль у нас поступает подчас, как чудак, ибо ничем иначе не объяснить его высказывания на днях, будто Европа "стоит перед мировой войной нового типа … из-за стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин". Но ты же дама умная, понимала, что в марте 2015 года не было у Киева иного спасения, кроме как идти на все минские условия. Включая децентрализацию страны и фактическую автономию Донбасса. Кому теперь и настаивать на том, чтобы украинский режим исполнял те договорённости, как не вам? И особенно – что отдельно подчеркнул российский лидер – включая выполнение Киевом обязательств "по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса".

Готовы к такой работе, Ангела и Эммануэль? Судя по фразе, что "политсоветники лидеров продолжат совместную работу", – хорошего выхода из расставленной Путиным ловушки у них не было.

Ну а когда в релизе кремлёвской пресс-службы стоит фраза "В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере", то в переводе с дипломатического это как раз и означает кислые лица и отсутствие ответной аргументации у западных "партнёров".

Повестка дня широка

Впрочем, чисто "нормандским форматом" повестка переговоров не исчерпывалась. Говорили об отношениях между Россией и Евросоюзом. Причём Меркель и Макрон как представители двух лидирующих в этом объединении стран выступали ищущей компромисса стороной. На что Путин о готовности к компромиссу тоже заявил – если будет встречная заинтересованность в восстановлении "нормального деполитизированного взаимодействия".

Но для начала было предложено не лезть в Белоруссию с различными попытками вмешиваться в её внутренние дела.

Прозвучало предложение поучаствовать в гуманитарной помощи постепенно стабилизирующейся Сирии. Затронута был ситуация и в Ливии, а также отношения ЕС с Ираном, где Европа должна действовать "в пользу сохранения и реализации совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе" и дальнейшей координации шагов на этом направлении.

Дежурная, а потому почти символическая попытка двух европейских лидеров выстроить контригру на вопросе с Навальным ("Президент и канцлер обратили внимание президента Путина на положение Алексея Навального, а также на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и сохранение его здоровья", по словам пресс-службы Макрона), бесславно провалилась после того как, как это было ловко сформулировано, они "получили разъяснения объективных обстоятельств дела". Которые явно приводили к одной известной фразе: "Будет сидеть!".

Что в сухом остатке?

То, что Киеву так и не удалось навязать Москве бестолковые разговоры в рамках "нормандского формата". "Нормандский формат" обошёлся без Украины. Которая всё равно ничего не решает.

То, что Европе указано на необходимость принуждения киевских властей к выполнению всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, включая налаживание прямого диалога с ДНР и ЛНР.

То, что в тех самых "деловых и открытых" обменах мнениями до Европы, а значит, до США и Украины, была доведена непоколебимость решимости России поддерживать донбасские республики.

То, что на переговорах Европа, видимо, полностью исчерпала все свои возможности давления на Россию. Довоевались, что называется...