"Будет рассмотрено": Путин пообещал подумать над переносом парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о просьбе ветеранских организаций к главе государства. Они предложили перенести парад Победы в Москве: традиционное шествие по Красной площади необходимо отодвинуть с 9 мая на более позднюю дату.

"Это обращение будет рассмотрено", - процитировал ТАСС Пескова.

Ранее сообщалось, что Кремль пока отложил принятие решения о переносе праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Среди обратившихся к президенту организаций Российская ассоциация героев, Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и ряд других. Они считают, что требуется "принять сложное, но справедливое решение".

По мнению авторов обращения, военный парад должен быть проведён, когда эпидемиологическая ситуация превратит его не в угрозу, а в "торжество мира и безопасности". Главы ветеранских организаций признались, что в текущей обстановке невозможно гарантировать безопасность здоровья при проведении торжественного мероприятия.