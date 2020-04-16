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"Будет рассмотрено": Путин пообещал подумать над переносом парада Победы

16 апреля 2020, 00:10  •  110 • Политика
Ветеранские организации обратились к президенту с просьбой о переносе празднования Дня Победы, а точнее, парада в честь этого праздника. "Будет рассмотрено", - пообещал Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о просьбе ветеранских организаций к главе государства. Они предложили перенести парад Победы в Москве: традиционное шествие по Красной площади необходимо отодвинуть с 9 мая на более позднюю дату.
"Это обращение будет рассмотрено", - процитировал ТАСС Пескова.
Ранее сообщалось, что Кремль пока отложил принятие решения о переносе праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Среди обратившихся к президенту организаций Российская ассоциация героев, Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и ряд других. Они считают, что требуется "принять сложное, но справедливое решение".
По мнению авторов обращения, военный парад должен быть проведён, когда эпидемиологическая ситуация превратит его не в угрозу, а в "торжество мира и безопасности". Главы ветеранских организаций признались, что в текущей обстановке невозможно гарантировать безопасность здоровья при проведении торжественного мероприятия.

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