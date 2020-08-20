"Будет расследование": В Кремле высказались о состоянии Навального и версии отравления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в четверг, 20 августа, сообщил, что в Кремле знают о тяжёлом состоянии блогера Алексея Навального. Кроме того, Песков добавил, что администрации известно: к лечению Навального привлекают лучших врачей.

Представитель Кремля пояснил, что узнали о состоянии Навального из сообщений средств массовой информации.

"Врачи сейчас делают всё, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи", - подчеркнул Песков. В том числе омские специалисты наладили связь с другими своими коллегами, используя возможности телемедицины. С врачами в Москве были проведены консилиумы.

Ответил Дмитрий Песков и на вопрос журналистов о вероятном отравлении Алексея Навального. Он подчеркнул, что пока результаты анализов не пришли, однако, если подозрения подтвердятся, следует провести расследование.

"...Если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - подчеркнул Песков.

В целом представитель Кремля призвал дождаться момента, когда у врачей появится более подробная информация о том, почему Алексей Навальный почувствовал себя плохо.

Как пишут "Невские новости", Навальный был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.