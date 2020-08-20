Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Главная / Политика

"Будет расследование": В Кремле высказались о состоянии Навального и версии отравления

20 августа 2020, 20:15  •  104 • Политика
Дмитрий Песков в качестве представителя Кремля заявил, что в случае подтверждения информации об отравлении Алексея Навального "будет расследование". Пока же врачи продолжают следить за его состоянием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в четверг, 20 августа, сообщил, что в Кремле знают о тяжёлом состоянии блогера Алексея Навального. Кроме того, Песков добавил, что администрации известно: к лечению Навального привлекают лучших врачей.
Представитель Кремля пояснил, что узнали о состоянии Навального из сообщений средств массовой информации.
"Врачи сейчас делают всё, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи", - подчеркнул Песков. В том числе омские специалисты наладили связь с другими своими коллегами, используя возможности телемедицины. С врачами в Москве были проведены консилиумы.
Ответил Дмитрий Песков и на вопрос журналистов о вероятном отравлении Алексея Навального. Он подчеркнул, что пока результаты анализов не пришли, однако, если подозрения подтвердятся, следует провести расследование.
"...Если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - подчеркнул Песков.
В целом представитель Кремля призвал дождаться момента, когда у врачей появится более подробная информация о том, почему Алексей Навальный почувствовал себя плохо.
Как пишут "Невские новости", Навальный был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
20 августа 2020, 06:30
Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе
20 августа 2020, 10:10
С Лукашенко пытались связаться "остатки оппозиции Тихановской". Ответ был однозначен
20 августа 2020, 10:10
Тихановская и вестник войны. Вся правда о будущем Белоруссии в одном фото
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
15 августа 2020, 23:50
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.