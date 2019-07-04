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"Будет "дважды отлучённый": Филарет публично назвал иудой главу новой лжецеркви Украины

04 июля 2019, 22:54  •  93 • Политика
Украинский раскольник Филарет назвал главу новой лжецеркви Украины иудой. "Чую, опять Филарета предадут анафеме. Будет "дважды отлучённый", - комментирует телеведущий Владимир Соловьёв.
Раскольник и экс-глава так называемого Киевского патриархата Филарет объявил иудой главу новой лжецеркви Украины (ПЦУ) Епифания. Новый раскол на Украине прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Отвечая на вопрос о том, почему произошёл конфликт с Епифанием, Филарет назвал своего бывшего ученика иудой, который предал Украину за "30 сребреников" Константинополя.
"Чую, опять Филарета предадут анафеме. Будет "дважды отлучённый", - прокомментировал разборки между украинскими раскольниками Соловьёв.
По словам Филарета, если константинопольский патриарх не снял до конца с него анафему, наложенную Патриархом Русской Церкви, значит, и все иерархи ПЦУ также являются недействительными, так как все они были поставлены им. То есть если Филарет не архиерей, то никто из новой лжецеркви Украины - не архиерей, сообщает Соловьёв.
Напомним, что Филарет отлучён от Русской Православной Церкви и предан анафеме ещё в 1992 году. Тогда же он создал так называемый Киевский патриархат и объявил себя украинским патриархом. В 2018 году Киевский патриархат был ликвидирован ради создания новой лжецеркви Украины, также известной как ПЦУ. Новую организацию возглавил Епифаний, ученик Филарета. Сам Филарет оказался не удел. Поняв это, он восстановил Киевский патриархат и начал новый раскол.

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