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"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание

06 января 2020, 14:09  •  70 • Политика
Убитый в ходе спецоперации США в Багдаде генерал Касем Сулеймани оставил рукописное завещание, сообщил Telegram-канал Владимира Соловьёва. В документе, обращённом к супруге, генерал написал: "Пусть моя могила будет проста, как у моих друзей-шахидов. Напишите на могиле "Солдат Касем Сулеймани", не указывая званий".
О том, что погибший в ходе американской спецоперации в Багдаде Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс», оставил завещание, сообщает Telegram-канал Владимира Соловьёва. В рукописном документе, обращённом к жене Сулеймани, сказано: "Моя супруга, я пометил свою могилу на кладбище мучеников Кермана. Махмуд знает. Пусть моя могила будет проста, как у моих друзей-шахидов. Напишите на могиле "Солдат Касем Сулеймани", не указывая званий".
Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в ходе атаки американского беспилотника у международного аэропорта Багдада.
Ранее Царьград написал, что политический эксперт Семён Багдасаров у себя в Telegram-канале посоветовал властям Ирана отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Эксперт считает, что это был очень плохой шаг со стороны США - как "сунуть факел в логово льва". Багдасаров говорит, что лучшим ответом для Ирана могут стать удары "по американскому присутствию в Ираке", чтобы полностью изгнать американцев. "Это был бы колоссальный урон - моральный, политический, военный, какой угодно", - убеждён эксперт. В своём Telegram-канале Семён Багдасаров сравнил действия американцев с человеком, который "сунул факел в логово льва" и ждёт реакции. "Это было совсем не умно", - подытожил эксперт.
Трамп пригрозил нанести удары по 52 объектам в Иране, если будут атакованы американцы. Однако иранские военные не верят в серьёзность этих намерений. Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства генерала Сулеймани во время операции США.

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