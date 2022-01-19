Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: &...
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Что с Назарбаевым? Сатановский поделился опасениями
Главная / Политика

"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России

19 января 2022, 01:05  •  58 • Политика
Генсек НАТО Столтенберг пообещал скоро направить письменный ответ на предложения России. "Скорее всего, будет предложен размен: Россия отводит войска от границы, а альянс даёт письменные гарантии, что не планирует предоставлять Украине и Грузии членство в НАТО", - считают аналитики.
НАТО скоро представит России письменные предложения по сокращению вооружений и повышению прозрачности военно-политических намерений, объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Аналитики увидели в этом признаки того, что НАТО готов идти на компромиссы.
Речь идёт о заявлении, которое Столтенберг сделал в интервью немецкому журналу Der Spiegel во вторник, 18 января. По словам генсека НАТО, обещанные предложения дадут понять, что альянс готов сесть за стол переговоров и всё обсудить.
Поговорим о ракетах, о контроле над вооружениями, о мерах по повышению транспарентности в военных вопросах,
- сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что в НАТО не готовы поступиться собственными принципами. Под этим подразумевается отказ от политики "открытых дверей", которая позволяет дальнейшее расширение военного блока к границам России.
Скорее всего, эти письменные ещё не гарантии, но уже предложения будут представлены госсекретарём США Энтони Блинкеном на встрече с Сергеем Лавровым 21 января в Женеве,
- пишет Telegram-канал "Контора Пишет".
Отмечается, что в тот же день генсек НАТО направил всем членам Совета Россия - НАТО приглашение на серию встреч, посвящённых отношениям с Россией, на которых, по его словам, НАТО выслушает доводы России и обсудит их с Москвой. При этом посредническую роль в переговорах неофициально взяла на себя Германия. Аналитики считают, что это связано с тем, что немецкая сторона кровно заинтересована в дружеских отношениях как с Европой и США, так и с Россией.
Из всего этого напрашивается вывод о том, что стороны не желают обострения и ищут точки соприкосновения по спорным вопросам. Вероятно, НАТО не планирует предлагать членство в альянсе Украине или Грузии или даже предоставлять им статус ассоциированных участников. Но открыто заявить об этом в военном блоке не могут из страха потерять лицо.
Скорее всего, будет предложен размен: Россия отводит войска от границы, а альянс даёт письменные гарантии, что не планирует предоставлять Украине и Грузии членство в НАТО, а он этого действительно не планирует, ограничиваясь воинственной риторикой,
- резюмируют авторы Telegram-канала "Контора Пишет".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



58
Источник
Похожие новости
18 января 2022, 21:35
"Это какой-то кошмар": Шведский журналист об однобокой подаче новостей о России
18 января 2022, 21:35
Псаки оправдала фейк об эвакуации дипломатов России: "У США были данные"
18 января 2022, 23:20
"Исключительно опасен": Доктор Комаровский предупредил об ошибке с Зеленским
18 января 2022, 21:35
Блинкен планирует встретиться с Лавровым после визита в Киев. США пойдут на компромисс?
18 января 2022, 23:20
Назарбаев не настоящий? Создатель голограмм проанализировал видеообращение елбасы
18 января 2022, 23:20
Как американские разведчики попали в сети рыбаков Китая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2022, 09:30
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
12 января 2022, 18:55
Столтенбергу задали неудобный вопрос. Пришлось оправдываться и горячиться
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казахстана и его цитаты
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
12 января 2022, 09:00
Война с Россией? Сенатор очертил "красные линии", которые в США не хотят переступать
16 января 2022, 01:35
В ожидании гарантий безопасности: почему США и НАТО заявили о готовности к новым переговорам с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.