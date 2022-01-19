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"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
19 января 2022, 01:05 • 58 • Политика
Генсек НАТО Столтенберг пообещал скоро направить письменный ответ на предложения России. "Скорее всего, будет предложен размен: Россия отводит войска от границы, а альянс даёт письменные гарантии, что не планирует предоставлять Украине и Грузии членство в НАТО", - считают аналитики.
НАТО скоро представит России письменные предложения по сокращению вооружений и повышению прозрачности военно-политических намерений, объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Аналитики увидели в этом признаки того, что НАТО готов идти на компромиссы.
Речь идёт о заявлении, которое Столтенберг сделал в интервью немецкому журналу Der Spiegel во вторник, 18 января. По словам генсека НАТО, обещанные предложения дадут понять, что альянс готов сесть за стол переговоров и всё обсудить.
- сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что в НАТО не готовы поступиться собственными принципами. Под этим подразумевается отказ от политики "открытых дверей", которая позволяет дальнейшее расширение военного блока к границам России.
- пишет Telegram-канал "Контора Пишет".
Отмечается, что в тот же день генсек НАТО направил всем членам Совета Россия - НАТО приглашение на серию встреч, посвящённых отношениям с Россией, на которых, по его словам, НАТО выслушает доводы России и обсудит их с Москвой. При этом посредническую роль в переговорах неофициально взяла на себя Германия. Аналитики считают, что это связано с тем, что немецкая сторона кровно заинтересована в дружеских отношениях как с Европой и США, так и с Россией.
Из всего этого напрашивается вывод о том, что стороны не желают обострения и ищут точки соприкосновения по спорным вопросам. Вероятно, НАТО не планирует предлагать членство в альянсе Украине или Грузии или даже предоставлять им статус ассоциированных участников. Но открыто заявить об этом в военном блоке не могут из страха потерять лицо.
- резюмируют авторы Telegram-канала "Контора Пишет".
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