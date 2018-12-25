Хакеры-активисты из сообщества Киберберкут собрали информацию о провокациях со стороны Украины и Запада. Стало известно, что провокаторы не оставят в покое фарватер "Крымского моста" без инцидента с большим количеством жертв и тяжеловооруженными кораблями.

Анонимная хакерская группировка выложила предупреждение о готовящихся провокациях со стороны Украины и Запада. В течение последней недели хакеры взламывали источники близкие к Минобороны Украины, министерствам обороны и военной разведки США и Великобритании, сотрудникам ЦРУ, АНБ, МИ-6, а также разведуправлениям ВМС США.

Факты, собранные киберспециалистами говорят об очередной украинской операции в Керченском проливе.

Активисты уверены, что в качестве провокации готовится "прорыв" военно-морских кораблей ВМФ Украины через фарватер "Крымского моста" из Чёрного Моря в Азовское. Теперь президент Пётр Порошенко будет "играть по-крупному": в пролив пойдут тяжеловооруженные боевые корабли. Атака будет более масштабной с применением артиллерийский систем против российской стороны.

По информации Киберберкута, операция заранее планируется с большим количеством человеческих жертв.

Ранее, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальное море РФ при маршруте из Чёрного в Азовское море. Для их принудительной остановки было применено оружие, в результате чего, трое военнослужащих Украины получили лёгкие ранения. Корабли и 24 военных были задержаны в связи с нарушением государственной границы РФ.