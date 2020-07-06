"Будет много потерь": Командование ВМС Украины объявило о подготовке к войне с Россией

По его словам, Украина начала подготовку к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Он отметил, что речь в том числе в желании Киева вернуть Крым в состав Украины.

"Будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения", - предупредил он.

Неижпапа отметил, что Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

"Наши подразделения готовятся к таким действиям", - сказал он в комментарии изданию "Думская".

"Все планы раскрыть не могу", - отметил он, уточнив, что всё же один факт он может приоткрыть.

"Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю, - сказал он. - Вот там и посмотрим".