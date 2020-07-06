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"Будет много потерь": Командование ВМС Украины объявило о подготовке к войне с Россией
06 июля 2020, 12:00 • 99 • Политика
Командование ВМС Украины объявило о подготовке к войне с Россией. "Будет много потерь", - заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
По его словам, Украина начала подготовку к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Он отметил, что речь в том числе в желании Киева вернуть Крым в состав Украины.
"Будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения", - предупредил он.
Неижпапа отметил, что Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
"Наши подразделения готовятся к таким действиям", - сказал он в комментарии изданию "Думская".
"Все планы раскрыть не могу", - отметил он, уточнив, что всё же один факт он может приоткрыть.
"Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю, - сказал он. - Вот там и посмотрим".
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