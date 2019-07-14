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"Будет ли Навальный посылать ей фото устриц, купленных на донаты?": В Сети высмеяли "голодовку" Соболь

14 июля 2019, 16:54  •  114 • Политика
Публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал решение члена команды Алексея Навального московской активистки Любови Соболь объявить голодовку. Поводом она назвала якобы имевшие место махинации властей при сборе подписей в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Гаспарян написал в своем Twitter, что его интересуют два вопроса – будет ли Алексей Навальный из своего очередного отпуска посылать ей фото устриц, купленных на донаты сторонников, и как скоро её объявят "узником совести" и начнут предлагать назвать ее именем сквер в Вильнюсе.
Сегодня председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что после проверки подписных листов, поданных за кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, 725 из подписей признаны недействительными. "На этом месте гражданка Соболь должна переименовать объявленную 12 часов назад голодовку в краткосрочную диету и с чувством глубокого удовлетворения неспешно отправиться к холодильнику", - иронизирует Гаспарян.
Ранее юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Соболь заявила, что избирком 43-го округа, к которому относятся московские районы Хамовники, Арбат и Пресня, забраковала почти 15% подписей, поданных в ее поддержку.
Прокомментировал недовольство оппозиционеров и журналист-международник Аббас Джума. Он обратил внимание на твит Навального, в котором он приводит фото экспертов-графологов, бракующих ошибочные подписи.

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