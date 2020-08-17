"Будет гнуть свою линию до конца": Лукашенко не боится протестующих - политолог

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко демонстрирует окружающим, что его не пугают акции протеста и масштабные забастовки. Об этом телеканалу "360" заявила политолог Наталия Елисеева.

"Лукашенко сейчас показывает, что происходящее его не пугает, что он к этому относится абсолютно спокойно и, я бы сказала, даже смотрит сквозь пальцы - ну бастуете и бастуйте, что вы мне сделаете?" - считает эксперт, комментируя встречу главы государства с работниками МЗКТ.

Однако Лукашенко также выразил свою обеспокоенность за будущее страны. Что касается использования вертолёта, то Лукашенко решил, что кортеж может вызвать дополнительный негатив со стороны протестующих. Кроме того, это более безопасный и быстрый способ передвижения.

Елисеева также выразила уверенность, что президент "будет гнуть свою линию до конца" - вне зависимости от дальнейшего развития ситуации.