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"Будет добровольной. Но...": Мурашко поставил точку в споре о вакцинации в России

26 июля 2020, 14:05  •  131 • Политика
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет осуществляться на добровольной основе. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
При этом он добавил, что хоть процедура и является добровольной, население России проявляет к вакцине от коронавируса большой интерес. Вероятно, в Минздраве ожидают, что вакцинацию от COVID-19 пройдёт значительное количество человек.
"Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине", - сказал министр.
Напомним, что вакцина от коронавируса в России создавалась ускоренными темпами. Обычно на одобрение препарата для прививки уходит несколько лет, однако пандемия COVID-19 подтолкнула учёных и врачей создать вакцину в течение нескольких месяцев и тут же опробовать её на себе и добровольцах. Тем не менее наблюдения показывают, что российская вакцина в краткосрочной перспективе не вызывает негативных реакций и эффектов.

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