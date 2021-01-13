"Будет делать России подлости, но безо всякого удовлетворения": Сатановский о новом главе ЦРУ

ЦРУ возглавит бывший посол США в России Уильям Бернс, сообщил избранный президент США Джо Байден. Кандидатуру оценил политолог и экономист Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, Уильям Бернс - это очень эрудированный карьерный дипломат с хорошим знанием русского языка и последний настоящий посол Соединённых Штатов в России высокого профессионального уровня. Он приглашал в Москву по-настоящему любопытных гостей из Америки и проводил отличные мероприятия. Его общение с гостями, особенно в личных встречах, было непринуждённым, разговоры остроумными, суждения тонкими, а знания - по-настоящему глубокими, считает политолог.

И ему нравилась Россия, по которой он много ездил, и Москва, где он предпочитал гулять по Воробьёвым горам,

- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

В этой связи эксперт считает, что когда Уильяму Бернсу придётся делать гадости против России и кого-то из старых московских знакомцев, он сделает это, но без малейшего удовольствия. А подрывные операции будут проводиться с меланхолической грустью и искренним сожалением.

Порядочные люди подлости вообще делают безо всякого удовлетворения, чем они в основном и отличаются от негодяев,

- отмечает Сатановский.

Он добавляет, что ЦРУ, по сути, возглавит человек умный, хладнокровный, с большим опытом, великолепно знающий Россию со всеми её сильными и, что гораздо важнее, слабыми сторонами и не имеющий по её поводу никаких иллюзий. И это послужит отличной проверкой для контрразведки России, которой давно не приходилось сталкиваться с профессионалами такого уровня.