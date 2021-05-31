"Будет COVID-26 и COVID-32, если… ": Учёный дал пугающий прогноз

Американский учёный и один из экспертов, изучающих коронавирусную и другие опасные инфекции, Питер Хотез дал пугающий прогноз. По словам исследователя, "будет COVID-26 и COVID-32, если… ".

Учёный напомнил о том, что сейчас в мире наблюдается третья по счёту крупнейшая эпидемия - после SARS и MERS.

"Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймём происхождение COVID-19", - заявил он.

При этом Хотез подчеркнул, что для получения более глубоких знаний учёным необходимо исследовать город Ухань, откуда началась пандемия. Он также добавил, что сейчас есть сложности с сотрудничеством с Китаем по вопросу этих исследований - для этого, по его словам, необходимо надавить на Китай и даже при необходимости ввести санкции.

"Чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям", - сказал он.