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"Будет COVID-26 и COVID-32, если… ": Учёный дал пугающий прогноз
31 мая 2021, 07:10 • 248 • Политика
Американский учёный и один из экспертов, изучающих коронавирусную и другие опасные инфекции, Питер Хотез дал пугающий прогноз. По словам исследователя, "будет COVID-26 и COVID-32, если… ".
Учёный напомнил о том, что сейчас в мире наблюдается третья по счёту крупнейшая эпидемия - после SARS и MERS.
"Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймём происхождение COVID-19", - заявил он.
При этом Хотез подчеркнул, что для получения более глубоких знаний учёным необходимо исследовать город Ухань, откуда началась пандемия. Он также добавил, что сейчас есть сложности с сотрудничеством с Китаем по вопросу этих исследований - для этого, по его словам, необходимо надавить на Китай и даже при необходимости ввести санкции.
"Чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям", - сказал он.
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