Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Допа и Гепа уводят Харьков
Главная / Политика

"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана

28 сентября 2020, 22:05  •  186 • Политика
По мнению Виктора Баранца, нет пока такого гения, который мог бы сейчас найти выход из конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Военный обозреватель "Комсомольской правды" назвал случай, когда Москва может вмешаться. "Будет бить вся российская армия", - произнёс он.
"Сегодня нет в мире гения, нет организации, нет такой страны, нет такого органа, который мог бы предложить Баку и Еревану такую форму разрешения конфликта, которая бы устраивала всех", - считает Виктор Баранец.
В беседе с Царьградом он отметил, что сейчас на всех уровнях, в том числе на уровне ООН и ОБСЕ, следует призвать стороны воткнуть штыки в землю и разойтись. И в очередной раз усадить армян и азербайджанцев за стол переговоров.
"Не выработало человечество такой способ разрешения этого древнего конфликта. Я говорю, прежде всего - переговоры, ещё раз переговоры. И ООН, и Россия должны броситься в это кострище азербайджано-армянское и плеснуть холодной воды благоразумия на разгорячённые мозги и Баку, и Еревана", - подчеркнул военный обозреватель "Комсомольской правды".
Россия вправе вмешаться в этот конфликт, так как является союзником Армении по договору о коллективной безопасности. Но это случится лишь при одном условии.
"Некоторые безграмотные и политики, и коллеги, и журналисты считают так: если у России стоит в Гюмри, в Армении, военная база, значит, РФ должна быть однозначно на стороне Армении, как бы события ни развивались. Это глупая, это близорукая точка зрения", - произнёс собеседник Царьграда.
Он напомнил о нюансах договора. По соглашению Россия должна выступить на стороне Армении лишь в том случае, если Азербайджан начнёт покушаться на территориальную её целостность.
"А вы сейчас меня спросите: так Нагорный Карабах - это же Армения! Нет, дорогие друзья, нет и ещё раз нет! Подчёркиваю, если азербайджанцы вторгаются в Нагорный Карабах, Россия не имеет права заступаться за позицию Армении. А вот если азербайджанцы вторгнутся в мирные города и сёла Армении - вот здесь их будет бить уже не только 102-я Гюмринская база. Здесь их будет бить вся российская армия", - убеждён Виктор Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
28 сентября 2020, 14:45
Голландец назвал неудобную версию крушения MH17: Украина открыла огонь после удара по истребителям
28 сентября 2020, 16:35
"И знаете что, милочка?!": Встреча Меркель и Навального обернулась спичем о "послании Верховному"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог...
28 сентября 2020, 16:35
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донба...
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
22 сентября 2020, 04:45
Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. Ругани не сдержал
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.