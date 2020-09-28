"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана

"Сегодня нет в мире гения, нет организации, нет такой страны, нет такого органа, который мог бы предложить Баку и Еревану такую форму разрешения конфликта, которая бы устраивала всех", - считает Виктор Баранец.

В беседе с Царьградом он отметил, что сейчас на всех уровнях, в том числе на уровне ООН и ОБСЕ, следует призвать стороны воткнуть штыки в землю и разойтись. И в очередной раз усадить армян и азербайджанцев за стол переговоров.

"Не выработало человечество такой способ разрешения этого древнего конфликта. Я говорю, прежде всего - переговоры, ещё раз переговоры. И ООН, и Россия должны броситься в это кострище азербайджано-армянское и плеснуть холодной воды благоразумия на разгорячённые мозги и Баку, и Еревана", - подчеркнул военный обозреватель "Комсомольской правды".

Россия вправе вмешаться в этот конфликт, так как является союзником Армении по договору о коллективной безопасности. Но это случится лишь при одном условии.

"Некоторые безграмотные и политики, и коллеги, и журналисты считают так: если у России стоит в Гюмри, в Армении, военная база, значит, РФ должна быть однозначно на стороне Армении, как бы события ни развивались. Это глупая, это близорукая точка зрения", - произнёс собеседник Царьграда.

Он напомнил о нюансах договора. По соглашению Россия должна выступить на стороне Армении лишь в том случае, если Азербайджан начнёт покушаться на территориальную её целостность.

"А вы сейчас меня спросите: так Нагорный Карабах - это же Армения! Нет, дорогие друзья, нет и ещё раз нет! Подчёркиваю, если азербайджанцы вторгаются в Нагорный Карабах, Россия не имеет права заступаться за позицию Армении. А вот если азербайджанцы вторгнутся в мирные города и сёла Армении - вот здесь их будет бить уже не только 102-я Гюмринская база. Здесь их будет бить вся российская армия", - убеждён Виктор Баранец.