|
"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана
28 сентября 2020, 22:05 • 186 • Политика
По мнению Виктора Баранца, нет пока такого гения, который мог бы сейчас найти выход из конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Военный обозреватель "Комсомольской правды" назвал случай, когда Москва может вмешаться. "Будет бить вся российская армия", - произнёс он.
"Сегодня нет в мире гения, нет организации, нет такой страны, нет такого органа, который мог бы предложить Баку и Еревану такую форму разрешения конфликта, которая бы устраивала всех", - считает Виктор Баранец.
В беседе с Царьградом он отметил, что сейчас на всех уровнях, в том числе на уровне ООН и ОБСЕ, следует призвать стороны воткнуть штыки в землю и разойтись. И в очередной раз усадить армян и азербайджанцев за стол переговоров.
Россия вправе вмешаться в этот конфликт, так как является союзником Армении по договору о коллективной безопасности. Но это случится лишь при одном условии.
"Некоторые безграмотные и политики, и коллеги, и журналисты считают так: если у России стоит в Гюмри, в Армении, военная база, значит, РФ должна быть однозначно на стороне Армении, как бы события ни развивались. Это глупая, это близорукая точка зрения", - произнёс собеседник Царьграда.
Он напомнил о нюансах договора. По соглашению Россия должна выступить на стороне Армении лишь в том случае, если Азербайджан начнёт покушаться на территориальную её целостность.
"А вы сейчас меня спросите: так Нагорный Карабах - это же Армения! Нет, дорогие друзья, нет и ещё раз нет! Подчёркиваю, если азербайджанцы вторгаются в Нагорный Карабах, Россия не имеет права заступаться за позицию Армении. А вот если азербайджанцы вторгнутся в мирные города и сёла Армении - вот здесь их будет бить уже не только 102-я Гюмринская база. Здесь их будет бить вся российская армия", - убеждён Виктор Баранец.
186
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 04:05
|
27 сентября 2020, 01:10
|
27 сентября 2020, 01:10
|
22 сентября 2020, 04:45
|
24 сентября 2020, 18:10
|
23 сентября 2020, 12:50
|
22 сентября 2020, 01:05