|
"Будем вынуждены реагировать на безумие": Клинцевич послал предупреждение США
21 августа 2019, 14:54 • 103 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич послал предупреждение США, которые годами врали всему миру об истинных возможностях платформы Aegis Ashore, которые противоречат ДРСМД. "Будем вынуждены реагировать на безумие", - подчеркнул он.
Американские политики и военные уверены в том, что все вокруг идиоты и только они - умные. Такое мнение высказал изданию "Взгляд" член Совета Федерации России Франц Клинцевич.
Ранее стало известно о том, что в США прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования типа Tomahawk - всего спустя пару недель после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Учитывая тот факт, что параметры ракеты не соответствуют указанным в ДРСМД, многие эксперты указали на то, что Вашингтон на протяжении нескольких лет сознательно разрабатывал запрещенное вооружение.
Однако в Пентагоне заявили о том, что для запуска модифицированной ракеты была задействована установка вертикального пуска Mk 41, аналог которой используется в системе ПРО США Aegis Ashore. При этом американская сторона неоднократно утверждала, что Aegis Ashore не может быть задействована в натуральных миссиях.
Комментируя ситуацию, Клинцевич указал на то, что американские политики и военные годами врали о том, что их система ПРО носит исключительно оборонительный характер. В реальности речь идет о комплексе ударных ракет.
По мнению сенатора, США решили выйти из ДРСМД после того, как подготовительные работы по превращению установки Мk 41 в универсальную ударную платформу были завершены. Вашингтон хотел нанести удар по экономике и военному потенциалу Москвы, на который последняя не смогла бы отреагировать. Штаты заблуждаются: российская реакция будет страшной, ибо действия оппонента угрожают всему миру.
"Мы будем вынуждены реагировать на это безумие. Возможны разные варианты событий, но я все-таки рассчитываю на здравомыслие американских военных, которые понимают, что начинать все это нельзя", - пояснил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2019, 08:09
|
17 августа 2019, 21:24
|
18 августа 2019, 21:54
|
17 августа 2019, 14:54
|
18 августа 2019, 15:24
|
15 августа 2019, 06:09
|
19 августа 2019, 02:39