"Будем вынуждены реагировать на безумие": Клинцевич послал предупреждение США

Американские политики и военные уверены в том, что все вокруг идиоты и только они - умные. Такое мнение высказал изданию "Взгляд" член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о том, что в США прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования типа Tomahawk - всего спустя пару недель после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Учитывая тот факт, что параметры ракеты не соответствуют указанным в ДРСМД, многие эксперты указали на то, что Вашингтон на протяжении нескольких лет сознательно разрабатывал запрещенное вооружение.

Однако в Пентагоне заявили о том, что для запуска модифицированной ракеты была задействована установка вертикального пуска Mk 41, аналог которой используется в системе ПРО США Aegis Ashore. При этом американская сторона неоднократно утверждала, что Aegis Ashore не может быть задействована в натуральных миссиях.

Комментируя ситуацию, Клинцевич указал на то, что американские политики и военные годами врали о том, что их система ПРО носит исключительно оборонительный характер. В реальности речь идет о комплексе ударных ракет.

По мнению сенатора, США решили выйти из ДРСМД после того, как подготовительные работы по превращению установки Мk 41 в универсальную ударную платформу были завершены. Вашингтон хотел нанести удар по экономике и военному потенциалу Москвы, на который последняя не смогла бы отреагировать. Штаты заблуждаются: российская реакция будет страшной, ибо действия оппонента угрожают всему миру.

"Мы будем вынуждены реагировать на это безумие. Возможны разные варианты событий, но я все-таки рассчитываю на здравомыслие американских военных, которые понимают, что начинать все это нельзя", - пояснил он.