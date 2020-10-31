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"Будем стоять с Путиным спиной к спине и отстреливаться": Лукашенко напомнил о сбывшемся пророчестве

31 октября 2020, 02:00  •  104 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о своём старом пророчестве, которое в итоге сбылось. Задолго до минского майдана он заявил, что будет стоять "с президентом России Владимиром Путиным спиной к спине и отстреливаться".
Об этом белорусский лидер заявил на встрече с сотрудниками МВД. По словам Лукашенко, сегодня у Белоруссии нет других друзей, кроме России.
Вы помните, давным-давно я сказал, что придёт время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Всё произошло, - цитирует главу государства агентство БелТА.
Напомним, что ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила об ультиматуме для Минска. Она потребовала, чтобы в течение 15 дней Лукашенко сложил полномочия, увёл ОМОН с улиц и освободил задержанных оппозиционеров. В противном случае Тихановская обещала устроить общенациональную забастовку, однако этого так и не произошло. Когда время ультиматума истекло, основные предприятия Белоруссии продолжили работу в штатном режиме.

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