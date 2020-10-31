"Будем стоять с Путиным спиной к спине и отстреливаться": Лукашенко напомнил о сбывшемся пророчестве

Об этом белорусский лидер заявил на встрече с сотрудниками МВД. По словам Лукашенко, сегодня у Белоруссии нет других друзей, кроме России.

Вы помните, давным-давно я сказал, что придёт время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Всё произошло, - цитирует главу государства агентство БелТА.

Напомним, что ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила об ультиматуме для Минска. Она потребовала, чтобы в течение 15 дней Лукашенко сложил полномочия, увёл ОМОН с улиц и освободил задержанных оппозиционеров. В противном случае Тихановская обещала устроить общенациональную забастовку, однако этого так и не произошло. Когда время ультиматума истекло, основные предприятия Белоруссии продолжили работу в штатном режиме.