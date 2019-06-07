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"Будем сотрудничать": Мэй обрисовала будущее отношений Москвы и Лондона
07 июня 2019, 01:24 • 54 • Политика
Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании обозначила условия для потепления отношений с Москвой, при этом подчеркнув, что сотрудничество с РФ соответствует национальным интересам Королевства.
Отношения России и Великобритании могут измениться, допустил в разговоре с журналистами представитель премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй. Но, по его словам, всё зависит от поведения Москвы, пишет ТАСС.
Пока же, по мнению Мэй, говорит её пресс-атташе, Россия демонстрирует "агрессивную и дестабилизирующую" манеру поведения, но если это изменится, то отношения могут и потеплеть.
При этом Британия и в дальнейшем намерена сотрудничать с Россией, "поскольку это соответствует национальным интересам Соединённого Королевства", подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Лондон должны перевернуть "связанную со шпионами и покушениями" страницу в отношениях. Российский лидер также выразил надежду на то, что тот, кто придёт на смену Терезе Мэй, возьмёт курс на развитие отношений с Москвой.
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